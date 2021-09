Soundtrack zu Far Cry 6 im Handel erhältlich XBU TNT2808 am Do, 30.09.2021, 19:30 Uhr

Für den Soundtrack von Far Cry 6 zeichnet sich Pedro Bromfman verantwortlich, der schon an Narcos oder Robocop mitgearbeitet hat. Satte 21 Songs sollen dem tropischen Paradies des Spieles Leben einhauchen. Die Musik findet ihr auf allen großen Musik-Streaming- und Download-Plattformen.

Yara ist eine in der Zeit stehengebliebene Insel im Herzen der Karibik, deren Klangwelt durch verschiedene Musikstile und lateinamerikanische Kulturen inspiriert wurde. Spieler:innen werden dynamische Melodien genießen, die den Ton des Spiels und seiner verschiedenen Regionen angeben. Die westliche Region ist mit akustischen Melodien gefüllt, während die zentrale Region eine einzigartige Mischung von urbaner Musik und Hip-Hop Elementen beherbergt. In der östlichen Region sind schwere industrielle Klänge zu hören.



"Das Album basiert auf einer sehr modernen Note, die von üppigen Klanglandschaften, treibenden Perkussionsinstrumenten, verarbeiteten organischen Instrumenten und einer Menge Synthesizern durchtränkt ist. Wir haben versucht, die Seele von Yara und seinen Charakteren einzufangen, indem wir die Partitur auf traditioneller lateinamerikanischer und karibischer Musik aufbauten, während wir gleichzeitig völlig frei mit zeitgenössischen Klängen, Elementen und Techniken experimentierten, in der Hoffnung, etwas sehr Frisches und Einzigartiges zu schaffen", sagt Pedro Bromfman.

Mit Libertad, dem Thema von Yaras Revolution, werden die Spieler:innen den Puls von Yaras Revolution spüren, der sich durch den gesamten Soundtrack zieht. Angefangen bei El Presidente bis hin zum letzten Stück, Antón.

Unter Leitung von Ubisoft Toronto*, erscheint Far Cry 6 weltweit am 07. Oktober auf Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Stadia, Amazon Luna sowie für Windows PC exklusiv im Epic Games Store und im Ubisoft Store, sowie für Ubisoft+, dem Abo-Service von Ubisoft.

Auf der Übersichtsseite könnt ihr sehen, wo ihr den Soundtrack zum Spiel von Far Cry 6 kaufen könnt.

Quelle: Ubisoft