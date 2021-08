Red Dead Online: Auftragsverbrechen stehen diese Woche hoch im Kurs XBU TNT2808 am Di, 24.08.2021, 17:30 Uhr

Macht euch diese Woche in Red Dead Online die Hände schmutzig: Auftragsverbrechen geben doppelte XP! Schließt ihr ein Verbrechen vollständig ab, lockt sogar ein Angebot für 30 % Rabatt auf eine Fähigkeitskartenverbesserung.

Die Inhalte der Woche:

Neue Rabatte : 30 % auf Kladruber, Westen, Hemden und Korsetts, 40 % auf alle Rollen-Emotes, die halbautomatische Flinte und die halbautomatische Pistole, sowie 50 % auf alle Vorräte und Verbrauchsgegenstände beim Schlachter und bei Gemischtwarenläden

Doppelte XP in Auftragsverbrechen und ein Angebot für 30 % auf Fähigkeitskartenverbesserungen für den vollständigen Abschluss eines Vertrages. Und möglicherweise findet ihr diesmal mehr Capitale als sonst.

Ein Gutschein für eine kostenlose Schatzkarte für den Abschluss von Rollen-Herausforderungen bis zum 30. August

Der Quick-Draw-Club #2 ist weiterhin erhältlich und bietet Belohnungen über 25 Ränge. Wer alle vier Teile des Quick-Draw-Clubs kauft, erhält den Halloween-Pass #2 kostenlos.

Prime-Gaming-Vorteile: Alle, die ihr Konto vor dem 30. August mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten einen Gutschein für einen kostenlosen Hut bis Rang 15, ein Angebot über 50 % Rabatt auf das Rolling-Block-Gewehr sowie ein Angebot über 30 % Rabatt auf ausgewählte Lagerausstattung bei Wilderness Outfitters

VERDIENT BONI UND BELOHNUNGEN MIT AUFTRAGSVERBRECHEN AUS BLOOD MONEY

Doppelte XP für die Eisenbahn-, Hafen- und Bluewater-Verträge in Red Dead Online

Banditen und Einbrecher haben in dieser Woche Glück: Auftragsverbrechen aus Blood Money bescheren euch in dieser Woche doppelte XP. Wenn ihr einen Vertrag vollständig abschließt, erhaltet ihr außerdem innerhalb von 72 Stunden ein Angebot über 30 % Rabatt auf eine Fähigkeitskartenverbesserung. Möglicherweise stolpert ihr auch über mehr Capitale als sonst, sei es in Truhen oder in den Taschen derer, die töricht genug waren, sich euch in den Weg zu stellen. Sucht auf euren Reisen überall danach.

ERHALTET EINE BELOHNUNG FÜR 5 ABGESCHLOSSENE ROLLENHERAUSFORDERUNGEN

Apropos versteckte Wertsachen: Setzt eure Fähigkeiten auch für andere Dinge ein und schließt bis zum 30. August fünf Rollenherausforderungen ab, um euch einen Gutschein für eine kostenlose Schatzkarte zu sichern, der innerhalb von 72 Stunden gutgeschrieben wird.

QUICK-DRAW-CLUB #2

Schaltet über euren Fortschritt im Quick-Draw-Club #2 Patronenschutzhüllen aus feinstem Leder und in verschiedenen Farbvarianten für das Lancaster-Repetiergewehr, das Evans-Repetiergewehr, den Repetierkarabiner, das Litchfield-Repetiergewehr und das Varmint-Gewehr frei, um eure Langwaffen vor den Elementen zu schützen.

Mit jeder neuen Ausgabe des Quick-Draw-Clubs erhaltet ihr für 25 Goldbarren Zugriff auf 25 Ränge voller Belohnungen. Schließt jeweils alle 25 Ränge ab, um mit jedem Pass 25 Goldbarren zurückzuerhalten. Kauft alle vier Teile des Quick-Draw-Clubs, um den Halloween-Pass #2 kostenlos zu erhalten.

RABATTE

Die Händler im Grenzland gewähren in dieser Woche alle möglichen Rabatte und Angebote: Es gibt 30 % auf alle Kladruber in den Ställen, 40 % auf die halbautomatische Flinte und die halbautomatische Pistole bei allen Büchsenmachern, 50 % auf alle Vorräte und Verbrauchsgegenstände beim Schlachter und in den Gemischtwarenläden und mehr.

30 % AUF KLADRUBER, WESTEN, HEMDEN UND KORSETTS

40 % AUF ROLLEN-EMOTES, DIE HALBAUTOMATISCHE FLINTE UND DIE HALBAUTOMATISCHE PISTOLE

50 % AUF VORRÄTE UND VERBRAUCHSGEGENSTÄNDE

Quelle: Rockstar Games