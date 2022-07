Änderungen bei Red Dead Online und GTA Online XBU TNT2808 am Fr, 08.07.2022, 15:30 Uhr

Wir sagen es, wie es ist: Red Dead Online ist damit quasi tot. In einer neuen Mitteilung berichtet Rockstar Games über Änderung bei den beiden Spielen - und Red Dead Online wird ab sofort keine neuen Inhaltsupdates mehr erhalten. Nachfolgend findet ihr alle Informationen:

Grand Theft Auto und Red Dead Online: Community-Update

Was passiert im Sommer und darüber hinaus?

Bevor wir einen Blick darauf werfen, was die Rockstar-Games-Community in den nächsten Wochen und Monaten erwartet, möchten wir diese Gelegenheit nutzen, um uns bei euch allen für den unvergleichlichen Enthusiasmus und die Leidenschaft für all unsere Spiele bedanken. Eure Unterstützung treibt uns in allem, was wir tun, an und wir freuen uns, die ersten Details bezüglich neuer Updates und mehr mit euch teilen zu können.

Dank der neuen Veröffentlichungen auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S bevölkern mehr Spieler als jemals zuvor die Straßen von Los Santos. Wir arbeiten fortwährend daran, das allgemeine GTA-Online-Spielerlebnis durch neue Gameplay-Updates zu verbessern und versorgen das Spiel mit von der Community gewünschten Optimierungen und Upgrades, die dafür sorgen sollen, dass die Spieler die Inhalte von GTA Online noch ungestörter genießen können.

In nur wenigen Wochen erscheint ein neues Update für GTA Online auf allen Plattformen, das die kriminellen Karrieren aller Führungskräfte, Biker, Waffenschmuggler und Nachtclubbesitzer vertiefen wird. Außerdem gibt es neue Kontaktmissionen, in denen ihr als IAA-Spezialagent einer kriminellen Verschwörung auf den Grund gehen könnt.

Das Update beinhaltet auch einige Änderungen, die seit langem von der Community gefordert werden, zum Beispiel eine reduzierte Effektivität von Lenkraketen und Gegenmaßnahmen der Oppressor Mk II, einen einfacheren Weg, um auf Snacks und Panzerungen zuzugreifen sowie die Möglichkeit, Verkaufsmissionen in Sitzungen nur für Spieler mit Einladung zu starten. Dies sind nur einige der Verbesserungen, die euch in diesem Sommer in GTA Online erwarten, während wir in der Zukunft noch mehr Spieler-Feedback und weitere Lektionen umsetzen.

Wir erhöhen außerdem die GTA$-Auszahlungen in vielen Bereichen des Spiels, um die Spieler für die investierte Zeit zu belohnen, unabhängig davon, was sie spielen. Aufgrund der unzähligen Möglichkeiten in GTA Online sind wir fest davon überzeugt, dass eine Erhöhung der Auszahlungen den Spielern erlaubt, sich mit den Inhalten zu beschäftigen, die sie mögen und schneller an das zu gelangen, was sie wollen.

Leibwächter, Mitarbeiter und MC-Mitglieder können sich auf deutlich angehobene Auszahlungen freuen, die das kooperative Spielen fördern und belohnen sollen. Außerdem gibt es erhöhte GTA$-Auszahlungen für eine Vielzahl von Aktivitäten wie Rennen, Gegner-Modi und ausgewählte Heist-Finale.

Darüber hinaus arbeiten wir unentwegt daran, besondere saisonale Events, zusätzliche Boni & Geschenke, Community-Herausforderungen und andere Überraschungen zu präsentieren, um sicherzustellen, dass Los Santos auch weiterhin so dynamisch und unberechenbar bleibt.

Wir möchten uns auch bei der unglaublich leidenschaftlichen Community von Red Dead Online für die anhaltende Unterstützung und Hingabe bedanken.

Über die letzten Jahre hat unser Team vermehrt dem nächsten Teil der Grand-Theft-Auto-Reihe Entwicklungsressourcen gewidmet, da wir uns der Tatsache bewusst sind, dass wir bei allem, was wir tun, mehr denn je die Erwartungen der Spieler übertreffen und mit dem nächsten Teil das bestmögliche Erlebnis bieten müssen. In diesem Zusammenhang gibt es die Unterstützung von Red Dead Online betreffend einige Veränderungen.

Sowohl neue als auch erfahrene Spieler beschäftigen sich in dieser großen und facettenreichen Welt mit der Fülle an Aktivitäten wie Spezialrollen, storybasierten Koop-Missionen, kompetitiven Showdown-Modi und vielem mehr. Die monatlichen Events in Red Dead Online werden auch weiterhin diese einzigartigen Erweiterungen ins Rampenlicht stellen, damit Spieler aller Erfahrungsstufen all das erleben können, was das Grenzland zu bieten hat.

Neben saisonalen Events und allgemeinen Spielverbesserungen – sowie anderen Änderungen, um in Red Dead Online auch zukünftig ein positives Spielumfeld gewährleisten zu können – wollen wir in diesem Jahr auf bestehende Modi aufbauen und neue Telegramm-Missionen zur Verfügung stellen, anstatt wie in den vergangenen Jahren große Inhaltsupdates zu veröffentlichen. Wir werden weiterhin bei jeder Gelegenheit die kreativen Highlights der Red-Dead-Community auf dem Newswire und darüber hinaus ins Rampenlicht stellen.

Wir möchten uns noch einmal bei der Community für die anhaltende Unterstützung bedanken. Wir sind wirklich dankbar für die konstruktiven Rückmeldungen, die wir bislang erhalten haben und hoffen, dass ihr uns auch weiterhin mit eurem Feedback versorgt. Es ist für den andauernden Erfolg sowohl von GTA Online als auch Red Dead Online unglaublich wertvoll und hilfreich und ein wesentlicher Bestandteil dessen, was uns bei unseren Bemühungen antreibt, auch zukünftig immer größere und bessere Projekte zu verwirklichen.

