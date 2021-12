Red Dead Online startet in die Weihnachtszeit XBU TNT2808 am Do, 09.12.2021, 10:00 Uhr

Es weihnachtet sehr - auch in Red Dead Online, wo ihr ab sofort vier Wochen Festtagsstimmung genießen könnt. Natürlich gibt es auch wieder jede Menge Boni, die ihr in den kommenden Tagen erspielen könnt.

Passend dazu gibt es neue Schauplätze bei Call to Arms: Stille Nacht – eine festlich angehauchte Lokomotive könnte während des ganzen Kampfgetümmels in Rhodes oder bei der Emerald Ranch Halt machen und euch einige bewaffnete Angreifer bescheren. Außerdem zelebrieren die fünf Staaten die besinnlichste Zeit des Jahres mit festlich geschmückten Lagern und Dekorationen in Saint Denis.

Die besinnlichste Zeit des Jahres ist in Red Dead Online angebrochen und überall im Grenzland macht sich festliche Stimmung breit. Nächste Woche ist Schnee vorhergesagt, und die Feierlichkeiten beginnen mit Dekorationen im Lager und in der Schwarzbrennerei sowie auf den Kopfsteinpflasterstraßen von Saint Denis.

Wenn ihr genau hinhört, erklingen festliche Lieder und Musik und Cripps, Harriet und Gus haben feierliche Grüße für euch. Aber zieht euch warm an, denn es könnte kalt werden und schneien. Die Rangbeschränkungen für die doppelläufige Schrotflinte werden aufgehoben, so dass vom 14. Dezember bis 5. Januar jeder die zur Jahreszeit passende Krampus-Schrotflintenvariante erhalten kann, um euren Feinden ordentlich Angst einzujagen.

Bevor die Feiertage dann richtig losgehen, könnt ihr euch schon mal mit reichlich Boni und Rabatten für eine Vielzahl an Missionen, Modi und mehr in Stimmung bringen.

Nur weil das Kaminfeuer prasselt, heißt das nicht, dass das Verbrechen eine Pause einlegt. In der Tat schnellt die Verbrechensrate jedes Jahr während der Feiertage in die Höhe und sowohl Gesetzeshüter als auch einfache Bürger brauchen alle Hilfe, die sie bekommen können, um dem Ansturm Herr zu werden: Verdient in Call to Arms bis zum 5. Januar doppelte RDO$ und XP sowie doppelte RDO$ und Rollen-XP in Kopfgeldjagden.

Nicht allen geht es um Frieden auf Erden und gute Wünsche für ihre Nächsten: Schaut zwischen dem 21. und 5. Dezember in eurem Postfach bei der Postmeisterei nach Telegrammen, die von herzlosen Banditen berichten, die bei ungastlichem Wetter die Siedlungen Colter und Rhodes sowie die Emerald- und Hanging-Dog-Ranch belagern.

Außerdem wird mit Pumas, Wölfen und Bären gerechnet – also bleibt wachsam. Eine festlich angehauchte Lokomotive könnte während des ganzen Kampfgetümmels in Rodes und bei der Emerald Ranch Halt machen und statt Geschenken noch einige bewaffnete Angreifer mehr im Gepäck haben, die ihr zu ihrem Schöpfer schicken könnt.

Falls ihr bei einem beliebigen Schauplatz von Call to Arms: Stille Nacht erfolgreich die letzte Welle erreicht, erhaltet ihr ein Angebot über 50 % Rabatt auf eine beliebige Waffe.

Die örtliche Bevölkerung giert nach frischen Waren und starken Spirituosen: Der Abschluss einer beliebigen Händler- oder Schwarzbrennerverkaufsmission während der Feiertage wird mit doppelten RDO$ für alle belohnt, die ihre Wagen wohlbehalten zum Zielort bringen.

Nur weil die Feiertage näherrücken, muss Wettbewerb noch lange nicht fair und freundschaftlich sein. Sehnt ihr euch danach, euch die Hände bei einem guten alten Feuergefecht schmutzig zu machen? Juckt euch der Finger am Abzug ganz besonders, wenn ihr während der Feiertage nichts zu tun habt?

Glücklicherweise bieten euch Modi wie Make It Count und Last Stand dreifache RDO$ und XP und doppelt so viel Gold, während Gun Rush, Gun Rush (Teams), Spoils of War, Up in Smoke und Overrun allesamt doppelte Belohnungen ausschütten. Es gibt also mehr als genug Gründe, als Sieger möglichst unbeschadet aus den blutigen Gemetzeln hervorzugehen.

Jetzt ist die richtige Zeit, zusammenzukommen und fröhlich zu sein: Besucht einen beliebigen Saloon und bestellt einen Drink und ihr erhaltet das "Freut mich"-Emote kostenlos.

Alle, die zwischen dem 14. Dezember und dem 1. Festtag Red Dead Online spielen, erhalten eine Belohnung in Höhe von 25 Capitale und ein kostenloses Accessoire, zusätzlich ist die Wintervariante des Evans-Repetiergewehrs zwischen dem 14. und 29. Dezember kostenlos. Loggt euch in der Zeit vom 26. Dezember bis 5. Januar ein und erhaltet 10 Stangen hochexplosiven Dynamits, 20 Feuerpfeile und eine Belohnung über ein kostenloses Gewichtsverlust-Tonikum, um die überschüssigen Feiertagspfunde wieder loszuwerden, sowie ein Angebot, um eure Kopfgelder in allen Staaten aufzuheben, um mit weißer Weste ins neue Jahr starten zu können.

Der Beginn des neuen Jahres verspricht Hoffnung auf einen Neuanfang – außer man ist ein fürchterlicher Feigling, der vom langen Arm des Gesetzes gesucht wird. Dann sieht die Zukunft immer düsterer aus. Andere Spieler vom 28. Dezember bis 5. Januar für Kopfgeld lebendig abzuliefern wird mit 2.000 Kopfgeldjäger-XP belohnt und sie tot abzuliefern mit einer Belohnung von 200 RDO$. Liefert eine beliebige legendäre oder berüchtigte gesuchte Person ab – tot oder lebendig – und ihr erhaltet zwei Hawkmoth-Bolas.

Wenn die Temperaturen auch nach den Feiertagen weiter fallen, erhaltet ihr fürs Spielen von Red Dead Online während des oben genannten Zeitraums einen kostenlosen Winter-Flintenmantel, der euch besseren Schutz gegen drohende Schneestürme und heulenden Wind bietet. Alle Belohnungen und Angebote werden innerhalb von 72 Stunden ausgezahlt.

