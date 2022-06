Illegale Geschäfte boomen in dieser Red Dead Online-Woche XBU TNT2808 am Mi, 08.06.2022, 15:30 Uhr

Eine neue Woche bricht in Red Dead Online an - und die lohnt sich besonders für euch, wenn ihr illegale Geschäfte liebt. Denn: Die Steuerbeamten wollen hart gegen den Schmuggel illegaler Getränke vorgehen, wodurch eine hohe Nachfrage nach dem harten Stoff entstanden ist. Neben Rabatten auf die Schwarzbrennerei und die Barerweiterung lässt sich durch Schwarzbrennen und stetige Nachschublieferungen sehr gutes Geld verdienen:

doppelte RDO$ und XP für alle Schwarzbrenner-Verkäufe

dreifache RDO$ und XP für Schwarzbrenner-Storymissionen

Außerdem gibt es eine Reihe von weiteren Boni für aufstrebende Schwarzbrenner – mehr dazu unten.

2x RDO$, XP und Gold für Blutgeldaufträge

Nicht jeder, den ihr im Westen kennenlernt, steht auf der richtigen Seite des Gesetzes. Nicht jeder ist ein guter Mensch und die Welt ist nicht überall in Ordnung. Blutgeldaufträge sind mehrteilige Missionen, die die kriminelle Unterwelt und ihre Bewohner beleuchten.

Nachdem ihr den Unterboss Guido Martelli kennengelernt und Fortschritte im Kampf gegen Outlaws gemacht habt, solltet ihr seine Partner Anthony Foreman, James Langton, Sean Macguire oder Joe aufsuchen, um Blutgeldaufträge zu erhalten. Für den Abschluss von Der Eisenbahnvertrag, Der Jeb-Phelps-Vertrag, Der Bluewater-Vertrag, Der Hafenvertrag, Der Saloon-Vertrag oder Der Cornwall-Vertrag erhaltet ihr doppelte Belohnungen. Ihr solltet auf jeden Fall immer die Taschen eurer gefallenen Feinde durchsuchen und Kisten auf dem Weg plündern, denn dort findet ihr mehr Capitale als üblich.

Boni im Free Roam

Übernehmt Free-Roam-Missionen und Free-Roam-Events während ihr mit eurem Trupp durch das Grenzland zieht. Wenn ihr beides als Teil eines Trupps absolviert, werdet ihr mit 50 % mehr RDO$ und XP entlohnt. Bewegt euch in dieser Woche mit fünf kostenlosen Schnellreisegutscheinen rasch und ungezwungen über die Karte.

Kostenloses Community-Outfit und wieder erhältliche, zeitlich limitierte Bekleidung

Werft euch in diesem Monat in Schale, indem ihr das von Redditor Tareeky im "Red Dead Fashion"-Subreddit geteilte Ensemble zusammenstellt. Loggt euch einfach in jeder Woche dieses Monats ein und erhaltet:

7. Juni – 13. Juni: Landstreicherhut und schmales Halstuch

14. Juni – 20. Juni: Französisches Anzughemd (männliche Spielfigur)/Iniesta-Hemdbluse (weibliche Spielfigur) und opulente Weste

21. Juni – 27. Juni: Flintenmantel und geprägter Revolverhelden-Waffengürtel

28. Juni – 4. Juli: Anzughose (männliche Spielfigur)/McCrum-Hose (weibliche Spielfigur) und Stiefel vom Typ "Predigerstolz"

Wenn ihr auf der Suche nach einem anderen Stil seid, haben die örtlichen Schneider und der Katalog von Wheeler, Rawson & Co. vorübergehend wieder die Strickland-Stiefel, die Carver-Hose, die Charro-Jacke und die Karomütze im Angebot.

Doppelte XP für die präsentierte Serie und mehr

Wettstreiter, die sich durch die präsentierte Serie jeder Woche kämpfen und schießen, erhalten den ganzen Monat über doppelte XP. Alle Belohnungen und Angebote werden innerhalb von 72 Stunden nach dem Abschluss übermittelt.

Juni – 13. Juni: Hardcore-Serie in New Austin

Zerstört fünf Straßensperren von Steuerbeamten und erhaltet einen Bonus von 100 RDO$

Juni – 20. Juni: Hardcore-Pro-Serie

Eskortiert Jessica LeClerk zu ihrem Treffen mit Amos Lancing und schließt die Story-Mission "Von Trauer zerstört" ab, um ein Angebot über fünf Goldbarren Rabatt auf ein beliebiges Bardekor für die Schwarzbrennerei zu erhalten

Juni – 27. Juni: Hardcore-Public-Enemy-Serie

Schwarzbrenner, die Rang 20 erreicht haben und in dieser Woche einen Schwarzbrenner-Verkauf abschließen, erhalten ein Angebot für 40 % Rabatt auf einen Schwarzbrenner-Rollengegenstand der Stufen "Etabliert" oder "Anerkannt"

Juni – 4. Juli: Hardcore-Serie in Saint Denis

Schwarzbrenner ab Rang 5 erhalten ein Angebot über 40 % Rabatt auf ausgewählte Mäntel

Nehmt vor dem 4. Juli an einer beliebigen präsentierten Serie teil und erhaltet eine ausgewählte Farbvariante des Alligatorhuts. Schwarzbrenner, die in einer einzelnen Woche in diesem Monat fünf Verkäufe absolvieren, erhalten eine ausgewählte Farbvariante des Manteca-Huts. Outlaws, die in einer einzelnen Woche zwei Blutgeldverbrechen und zwei Blutgeldgelegenheiten abschließen, erhalten ein Paar Lui-Schuhe in einer ausgewählten Farbvariante.

Rabatte

Die gestiegene Nachfrage nach Schwarzgebranntem führt zu einer Vielzahl von Angeboten für alle, die diesen Durst stillen wollen. Angehende Schwarzbrenner erhalten fünf Goldbarren Rabatt auf die Schwarzbrennerei und bereits existierende Schwarzbrennereien können für die Hälfte des Preises an einen anderen Standort verlegt werden. Der Preis für Maische für die Destillen ist um 30 % rabattiert, die Barerweiterung kostet 40 % weniger als üblich. Und vergesst nicht, euer Dekor aufzuhübschen: Alle Fotos für die Bar sind in diesem Monat 50 % günstiger. Tragt eine Schürze und den dazu passenden finsteren Blick: Auf alle Rollen-Outfits für Schwarzbrenner gibt es 30 % Rabatt.

Falls ihr ein treues Reittier sucht, solltet ihr in den Ställen vorbeischauen und von einem Rabatt von 30 % auf Criollos und Tinker, die Geheimwaffen aller Schwarzbrenner, profitieren. Schlagt den Katalog von Wheeler, Rawson & Co. auf oder besucht einen Schneider, um Hemden und Korsetts mit 40 % Rabatt zu kaufen. Westen sind 30 % günstiger, das Schefield Outfit sogar 75 %. Außerdem gibt es 40 % Rabatt auf den Bogen und den verbesserten Bogen – die natürlich auch im Katalog oder bei einem Büchsenmacher in den fünf Staaten erhältlich sind.

Weitere Rabatte:

Schefield-Outfit – 75 % Rabatt

Kosten für die Verlegung der Schwarzbrennerei und Fotos für die Bar – 50 % Rabatt

Kosten für Maische und Schwarzbrenner-Rollen-Outfits – 30 % Rabatt

Barerweiterung für die Schwarzbrennerei – 40 % Rabatt

Criollos und Tinker – 30 % Rabatt

Bogen und verbesserter Bogen – 40 % Rabatt

Hemden und Korsetts – 40 % Rabatt

Westen – 30 % Rabatt

Quelle: Rockstar Games