Der neue Monat in Red Dead Online bricht an XBU TNT2808 am Mi, 06.07.2022, 14:30 Uhr

Statt wöchentlich Boni zu erlangen, werden jetzt einfach Monate in Red Dead Online eingeläutet. Freut euch daher über extra lange doppelte XP und Gold in Call to Arms und Free-Roam-Missionen.

Außerdem ist das Community-Outfit des Monats – "The Rambler" – kostenlos bei eurem nächstgelegenen Schneider oder über den Katalog von Wheeler, Rawson & Co. Erhältlich. The Rambler wurde inspiriert vom Redditor DonSolo im Subreddit r/reddeadfashion.

Die Inhalte des Monats:

Dreifache XP für das Ausräumen von Bandenverstecken

für das Ausräumen von Bandenverstecken Doppelte XP und Rollen-XP für alle Kopfgeldjäger-Missionen

für alle Kopfgeldjäger-Missionen Doppelte XP und Gold in Call to Arms

in Call to Arms Doppelte RDO$ und XP in Free-Roam-Missionen

in Free-Roam-Missionen Kostenloses Community-Outfit "The Rambler" , inspiriert von DonSolo von r/reddeadfashion, bestehend aus: Brauner Cayuga-Hut, Blau-Braune Hartman-Jacke, Braune Lancer-Weste (männlicher Charakter) oder Königs-Hirschbocklederweste (weiblicher Charakter), Weißes Alltagshemd (männlich) oder gemütliche Hemdbluse (weiblich), Schwarze Schützenhandschuhe, Schwarzer oder brauner Deadboot-Waffengürtel und passendes Zweitholster, Schwarze Leichtfußhose, Staubbraune abgegriffene Rodeostiefel, Braune Gerden-Luxussporen

, inspiriert von DonSolo von r/reddeadfashion, bestehend aus: Brauner Cayuga-Hut, Blau-Braune Hartman-Jacke, Braune Lancer-Weste (männlicher Charakter) oder Königs-Hirschbocklederweste (weiblicher Charakter), Weißes Alltagshemd (männlich) oder gemütliche Hemdbluse (weiblich), Schwarze Schützenhandschuhe, Schwarzer oder brauner Deadboot-Waffengürtel und passendes Zweitholster, Schwarze Leichtfußhose, Staubbraune abgegriffene Rodeostiefel, Braune Gerden-Luxussporen 15 Dynamitstangen und 3 Gravesend-Bolas kostenlos fürs Einloggen in diesem Monat

kostenlos fürs Einloggen in diesem Monat 100 Schuss Splittermunition für Gewehre und 50 Patronen Flinten-Brandschrot , wenn ihr Rang 10 oder höher diesen Monat erreicht

, wenn ihr Rang 10 oder höher diesen Monat erreicht Schließt fünf Rollen-Herausforderungen ab und erhaltet den blauen doppelten Carbow-Patronengurt

und erhaltet den blauen doppelten Carbow-Patronengurt 50 % Rabatt auf eine beliebige Waffe, wenn ihr 3 Runden in einem Showdown-Modus gewinnt

auf eine beliebige Waffe, wenn ihr 3 Runden in einem Showdown-Modus gewinnt Keine Rangbeschränkungen mehr auf Holster und Zweitholster

mehr auf Holster und Zweitholster Rabatte : 50 % auf Munition, 40 % auf Rollen-Waffenvarianten, Patronengurtel, Zweitholster, Satteltaschen, Handschuhe und den Schnellreiseposten fürs Lager, 30 % auf Hüte, Mehrzweckpferde und auf Varianten des verbesserten Bogens (erhältlich in Gus' Geschäft) und 25 % auf allen Rollen-Outfits

: 50 % auf Munition, 40 % auf Rollen-Waffenvarianten, Patronengurtel, Zweitholster, Satteltaschen, Handschuhe und den Schnellreiseposten fürs Lager, 30 % auf Hüte, Mehrzweckpferde und auf Varianten des verbesserten Bogens (erhältlich in Gus' Geschäft) und 25 % auf allen Rollen-Outfits Prime Gaming: Verbindet euer Konto im Rockstar Games Social Club vor dem 4. August mit Prime Gaming und erhaltet das Emote „Pumaknurren“ kostenlos sowie fünf Goldbarren und einen kostenlosen Navy-Revolver und eine kostenlose Weste als Belohnung

Verdient dreifache RDO$ in diesen präsentierten Serien in diesem Monat:

Juli – 11. Juli: Explosive Serie

Spielt in dieser Woche Call to Arms und erhaltet ihr einen Gutschein über 50 % Rabatt auf den LeMat-Revolver

Erreicht auf einer beliebigen Call-to-Arms-Karte mindestens Welle 8 und bekommt ein Angebot für ein kostenloses Varmint-Gewehr

Juli – 18. Juli: Hardcore-Serie – Most Wanted

Verteidigt in dieser Woche in Call to Arms unschuldige Unbeteiligte und Verbündete vor Wellen von Angreifern und erhaltet ein Angebot über 40 % Rabatt auf eine beliebige Flinte

Schließt mindestens einen Blutgeldauftrag und eine Blutgeldgelegenheit ab und erhaltet den roten Gardenienhut

Juli – 25. Juli: Hardcore-Serie – Plunder und Spoils of War

Erhaltet in dieser Woche ein Angebot über 30 % Rabatt auf eine beliebige Waffe, wenn ihr euch gegen die Horden von Outlaws behaupten

Schließt zwei Free Roam Events ab und erhaltet die blaue Charro-Jacke (männliche Spielfigur) oder die blaue Ballard-Jacke (weibliche Spielfigur)

Juli – 1. August: Hardcore-Serie – Last Stand

Beendet den Monat mit einem starken Auftritt und spielt Call to Arms, um euch einen Gutschein für eine kostenlose Waffenkomponente zu sichern

Spieler, die in einem permanenten Trupp Call to Arms spielen, erhalten für die Ausübung ihrer Pflicht die rote Farbvariante der Shaffer-Beinschützer

Quelle: Rockstar Games