Neue Kopfgeldjäger-Saison und mehr im März in Red Dead Online XBU MrHyde am Mi, 02.03.2022, 16:45 Uhr

Die Kopfgeldjäger-Saison in Red Dead Online ist eröffnet und beschert eine Vielzahl an Boni, Belohnungen, Rabatten und Geschenken für das Abliefern von Gesetzlosen aus den fünf Staaten. Außerdem bekommt ihr kostenlose Munition, ein von der Community inspiriertes kostenloses Kopfgeldjäger-Outfit sowie Spezial-Pferdeerwecker und obendrein Whiskey und Bier in den Saloons aufs Haus.



Die Highlights des Monats:

Doppelte RDO$ und XP für reguläre Kopfgeldjagden und auf gesuchte Spieler

Dreifache RDO$ und XP für legendäre und berüchtigte Kopfgeldjagden

Dreifache RDO$ und XP in einer beliebigen präsentierten Serie bis zum 4. April. Gewinnt ein einziges Match und erhaltet ein Angebot für 50 % Rabatt auf eine ausgewählte Weste

Doppelte RDO$ und Kopfgeldjäger-Rollen-XP in allen Free Roam Events für Kopfgeldjäger und 5 Capitale für alle, die mindestens eines dieser Events pro Woche absolvieren

Login-Boni für Kopfgeldjäger bis zum 4. April: 150 Schuss Revolver-Munition und einen Gutschein fürs kostenlose Zurücksetzen der Ehre. Renommierten Kopfgeldjägern werden außerdem die Kosten für die Bereinigung ihres Kopfgeldes erlassen.

Kostenloses von der Community inspiriertes Outfit für Kopfgeldjäger: Holt euch den Bellerose-Hut, den Flintenmantel, das Alltagshemd (für Männer), die Western-Hemdbluse (für Frauen), die Richfield-Weste, die gekrempelte Stadthose, Militär-Schienbeinschützer und Kavalleriestiefel sowie ausgewählte Farbvarianten der Krawatte und Lederhandschuhe.

Belohnung für den Abschluss der Rollenherausforderung für Kopfgeldjäger über drei Tage: 5 Goldbarren Rabatt auf die renommierte Kopfgeldjägerlizenz oder 30 % Rabatt auf einen Rollengegenstand für renommierte Kopfgeldjäger

2 Goldbarren für den Abschluss einer Kopfgeldjagd pro Woche vom 1. bis 28. März

Einen Gutschein für 50 % Rabatt auf einen einzelnen Patronengurt, wenn ihr ein Spielerkopfgeld kassiert

Kopfgeldjäger-Rabatte: 5 Goldbarren Rabatt auf die Kopfgeldjägerlizenz und 30 % auf alle Kopfgeldjäger-Outfits (inkl. der Wakeeney-, Bullard-, Garwood-, Karthager- und Thorogood-Ensembles)

Rabatte des Monats: 50 % auf Bolas, Wurfmesser und Hochgeschwindigkeitsmunition, 40 % auf Andalusier und Bretonen sowie 30 % auf Repetiergewehre und Waffengravuren, die Kopfgeldjäger-Variante des Schofield-Revolvers und Broschüren zur Munitionsherstellung

Prime-Gaming-Boni: Verknüpft euer Konto vor dem 5. April mit Prime Gaming und erhaltet ein Angebot über 40 % Rabatt auf die halbautomatische Pistole und 30 % auf einen Kopfgeldjägergegenstand der Stufen „Etabliert“ oder „Anerkannt“ nach Wahl

Die präsentierten Serien in diesem Monat sowie wöchentliche Highlights:

1. – 7. März

Präsentierte Serie: Gun Rush (Hardcore)

Fangt in dieser Woche zwei gesuchte Spieler und erhaltet einen Rabatt von 30 % auf einen Kopfgeldjägerwagen.



8. – 14. März

Präsentierte Serie: Takeover-Serie (Hardcore)

Schließt fünf reguläre, legendäre oder berüchtigte Kopfgeldjagden ab und erhaltet eine Schatzkarte, die zu einer Beute unter West Hill Haven führt.

Schließt zehn reguläre, legendäre oder berüchtigte Kopfgeldjagden ab und erhaltet eine Schatzkarte mit Informationen zu einer Truhe in der Gegend von O'Creagh's Run.



15. – 21. März

Präsentierte Serie: Eliminierungsserie (Hardcore)

Schließt fünf legendäre Kopfgeldjagden ab und erhaltet eine ausgewählte Farbvariante der Schnürhose.



22. – 28. März

Präsentierte Serie: Team-Shootout-Serie (Hardcore)

Schließt fünf berüchtige Kopfgeldjagden ab und erhaltet eine ausgewählte Farbvariante der Hopeman-Weste.



29. März – 4. April

Präsentierte Serie: Showdown-Serie (Hardcore)

Schließt 15 reguläre, legendäre oder berüchtigte Kopfgeldjagden ab und erhaltet drei Goldbarren als Belohnung.

Quelle: Rockstar Games