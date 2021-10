Quick Draw Club #4 prägt diese Woche in Red Dead Online XBU TNT2808 am Di, 05.10.2021, 18:15 Uhr

Da der Quick-Draw-Club #4 in Red Dead Online in dieser Woche an den Start geht, steht dieser natürlich im Mittelpunkt. Schließlich bietet er euch die Möglichkeit, das Dunster-Outfit, die Ibarra-Variante der Mauser-Pistole und vieles mehr freizuschalten. Natürlich gibt es aber auch noch weitere Boni und Rabatte.

Um eure Kasse aufzubessern, erhalten alle, die bis zum 8. Oktober in Call to Arms Blackwater vor Wellen einfallender Banditen beschützen, 50 % mehr RDO$. Vom 8. bis 11. Oktober erhaltet ihr dieselben Boni, wenn ihr McFarlanes Ranch verteidigt.

Außerdem: Wer alle 4 Teile des Quick-Draw-Clubs besitzt, erhält den Halloween-Pass #2 kostenlos, der später in diesem Monat erscheint.

Die Inhalte der Woche:

Doppelte RDO$ und XP für Probenverkäufe als Naturkundler

für Probenverkäufe als Naturkundler Login-Boni : je 3 Fleisch- und Pflanzenfresserköder. Naturkundler ab Rang 5 erhalten zudem 5 Tarntonika und 200 Schuss Betäubungsmunition.

: je 3 Fleisch- und Pflanzenfresserköder. Naturkundler ab Rang 5 erhalten zudem 5 Tarntonika und 200 Schuss Betäubungsmunition. 50 % mehr RDO$ beim Verkauf von Fisch an Schlachter

beim Verkauf von Fisch an Schlachter Bringt Harriet drei Proben und erhaltet einen Gutschein für 2.000 Naturkundler-XP und ein Angebot für 40 % Rabatt auf einen Naturkundlergegenstand der Stufen "Angehend" oder "Aufstrebend"

und erhaltet einen Gutschein für 2.000 Naturkundler-XP und ein Angebot für 40 % Rabatt auf einen Naturkundlergegenstand der Stufen "Angehend" oder "Aufstrebend" Ein Angebot für 40 % Rabatt auf einen Naturkundlergegenstand der Stufen "Etabliert" oder "Anerkannt" für das Häuten eines legendären Tieres

auf einen Naturkundlergegenstand der Stufen "Etabliert" oder "Anerkannt" für das Häuten eines legendären Tieres Ein Angebot über 30 % Rabatt auf den Elefantentöter und 50 Schuss Nitroexpressmunition fürs Herstellen eines beliebigen Gegenstandes bei Gus' Geschäft

auf den Elefantentöter und 50 Schuss Nitroexpressmunition fürs Herstellen eines beliebigen Gegenstandes bei Gus' Geschäft Belohnung für Mitglieder im Quick-Draw-Club #4 : 5 Pheromone legendärer Tiere und ein Angebot für 10 Goldbarren Rabatt auf die Probenausrüstung

: 5 Pheromone legendärer Tiere und ein Angebot für 10 Goldbarren Rabatt auf die Probenausrüstung Jetzt erhältlich : Gegenstände aus dem Quick-Draw-Club #3 wie die rote Waffenlackierung, das Dedham-Outfit und den Burdall-Hut

: Gegenstände aus dem Quick-Draw-Club #3 wie die rote Waffenlackierung, das Dedham-Outfit und den Burdall-Hut Neue Rabatte : 5 Goldbarren Rabatt auf die Probenausrüstung, 30 % auf Tonika bei Harriet, Tinker, den verbesserten Bogen, das Varmint-Gewehr, 40 % auf die Angelrute und auf alle Stiefel sowie 50 % auf Angelköder

: 5 Goldbarren Rabatt auf die Probenausrüstung, 30 % auf Tonika bei Harriet, Tinker, den verbesserten Bogen, das Varmint-Gewehr, 40 % auf die Angelrute und auf alle Stiefel sowie 50 % auf Angelköder Der Quick-Draw-Club #4 ist jetzt erhältlich und beinhaltet das Dunster-Outfit, die Ibarra-Variante für die Mauser-Pistole und mehr

und beinhaltet das Dunster-Outfit, die Ibarra-Variante für die Mauser-Pistole und mehr 50 % mehr RDO$ in Call to Arms : ab heute bis zum 8. Oktober in Blackwater und vom 8. bis 11. Oktober auf MacFarlanes Ranch

: ab heute bis zum 8. Oktober in Blackwater und vom 8. bis 11. Oktober auf MacFarlanes Ranch Prime-Gaming-Vorteile: Wer sein Konto im Rockstar Games Social Club vor dem 25. Oktober mit Prime Gaming verknüpft, erhält eine Belohnung über 40 Capitale und ein Angebot über 50 % Rabatt auf die Mauser-Pistole.

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Quelle: Rockstar Games