Post-Launch-Fahrplan für Far Cry 6 vorgestellt XBU TNT2808 am Mo, 13.09.2021, 12:00 Uhr

Far Cry 6 erscheint zwar erst am 07. Oktober, unter anderem für die Xbox One und Xbox Series X/S, dennoch hat Ubisoft nun schon die Pläne bekanntgegeben, wie es nach dem Release weitergehen soll. Neben DLC-Episoden samt Season Pass wird es auch kontinuierlich neue Inhalte geben.

Mit dem Season Pass kann die Kontrolle über die berüchtigtsten Schurken der Far Cry-Serie übernommen werden: Vaas Montenegro, Pagan Min and Joseph Seed – alle auch von der ursprünglichen Besetzung dargestellt. Im Laufe der drei DLC-Veröffentlichungen können die unterschiedlichen Bösewichte verkörpert werden und Spieler:innen erleben den Kampf gegen die Schrecken der jeweiligen Psyche hautnah mit. Dies geschieht durch das brandneue Die and Retry-Erlebnis, welches durch das Roguelite-Genre inspiriert wurde. Anfangs lediglich mit einer Pistole zur Selbstverteidigung ausgerüstet, müssen neue Waffen gefunden und Kräfte freigeschaltet werden, um an Stärke zu gewinnen und tiefer in die Schurken-Psychen einzutauchen. Jedes DLC vereint intensive Action mit spannender Story und bietet somit eine einzigartige Gelegenheit die Vergangenheit, persönliche Dämonen und Motivationen jedes Bösewichts zu verstehen.

Der Far Cry 6-Season Pass ist in der Far Cry 6 Gold-, Ultimate- und Collector's Edition enthalten, wird aber auch einzeln erhältlich sein. Die Collector's Edition kann exklusiv im Ubisoft Store vorbestellt werden.

Der Season Pass beinhaltet:

Drei DLC-Episoden , die alleine oder im Koop mit einer zusätzlichen Person spielbar sind – selbst wenn diese den Season Pass nicht besitzt. Episode 1: "Vaas: Wahnsinn" geplante Veröffentlichung im November 2021. Episode 2: "Pagan: Kontrolle" geplante Veröffentlichung im Januar 2022. Episode 3: "Joseph: Kollaps" geplante Veröffentlichung im März 2022.

, die alleine oder im Koop mit einer zusätzlichen Person spielbar sind – selbst wenn diese den Season Pass nicht besitzt. Far Cry 3 Blood Dragon *. Mit dem Besitz des Season Pass bekommen Spielende auf dem Windows PC das Originalspiel von 2013, während Spielende auf der Konsole und auf Stadia Far Cry 3 Blood Dragon: Classic Edition erhalten.

*. Mit dem Besitz des Season Pass bekommen Spielende auf dem Windows PC das Originalspiel von 2013, während Spielende auf der Konsole und auf Stadia Far Cry 3 Blood Dragon: Classic Edition erhalten. Das Blood Dragon-Set , welches sieben Gegenstände, die im Far Cry 6 -Hauptspiel nutzbar sind, beinhaltet: Ein Outfit: Blood Dragon-Ausstattungsgarnitur Zwei Waffen: AJM9 und Kobracon Ein Fahrzeug: Omega Enforcer Ein Waffen-Talisman: KillStar Einen Vierbeiner-auf-Abruf: K-9000 Einen Fahrzeug-Chibi: Blood Dragon-Chibi

, welches sieben Gegenstände, die im -Hauptspiel nutzbar sind, beinhaltet:

Außerdem wird der Kampf um ein freies Yara nach der Veröffentlichung von Far Cry 6 durch regelmäßige, kostenlose Inhalte erweitert. Folgende Inhalte, die alleine oder zu zweit im Koop gespielt werden können, sind geplant:

Wöchentliche Aufstände: Direkt nach der Veröffentlichung von Far Cry 6 - und nach Abschluss der Hauptkampagne – werden sich jede Woche Anhänger von Antón Castillo auf ganz Yara erheben und neue Gefahren darstellen, die es zu eliminieren gilt. Nachdem sie aufgespürt wurden, können ebenfalls neue Ausrüstungs-Updates erhalten werden.

Direkt nach der Veröffentlichung von - und nach Abschluss der Hauptkampagne – werden sich jede Woche Anhänger von Antón Castillo auf ganz Yara erheben und neue Gefahren darstellen, die es zu eliminieren gilt. Nachdem sie aufgespürt wurden, können ebenfalls neue Ausrüstungs-Updates erhalten werden. 6 Sondereinsätze: Diese Operationen werden in einzigartigen neuen Bereichen der Welt stattfinden und führen außerdem neue Spielmechaniken ein. Es gilt Antóns Waffenhändlern höchst instabile Chemiewaffen abzunehmen und Evakuierungspunkte zu erreichen, bevor die erbeuteten Waffen überhitzen. Die ersten beiden Standorte - Mesozoico und Maceo – werden ab Veröffentlichung verfügbar sein. Weitere vier Karten werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Diese Operationen werden in einzigartigen neuen Bereichen der Welt stattfinden und führen außerdem neue Spielmechaniken ein. Es gilt Antóns Waffenhändlern höchst instabile Chemiewaffen abzunehmen und Evakuierungspunkte zu erreichen, bevor die erbeuteten Waffen überhitzen. Die ersten beiden Standorte - Mesozoico und Maceo – werden ab Veröffentlichung verfügbar sein. Weitere vier Karten werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. 3 Crossover-Missionen mit Stargästen und beliebten Marken - Danny Trejo, Rambo und Stranger Things.

Das Entwicklerteam möchte Far Cry 6 auch in Zukunft mit neuen Inhalten erweitern und verbessern, die zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt werden.

Far Cry 6 ist ein Open-World-Ego-Shooter, der die Spieler:innen in die Kämpfe der modernen Guerilla-Revolution verwickelt. Auf der Insel Yara strebt Präsident Antón Castillo danach, sein Land zu früherem Glanz zu verhelfen, während er seinen Sohn Diego darauf vorbereitet, in seine Fußstapfen zu treten. Doch das Paradies hat seinen Preis. Sein Land zu bereichern bedeutet, diejenigen zu unterwerfen, die seiner Vision nicht folgen. Spieler:innen verkörpern Ex-Militär Dani Rojas und schließen sich der der Revolutionsgruppe, Libertad, an. Als Dani, erleben die Fans adrenalinreiche und chaotische Guerilla-Kämpfe im Far Cry-Stil auf eine noch nie dagewesene innovative und kreative Weise.

Das Spiel erscheint weltweit am 7. Oktober auf Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Stadia, Amazon Luna sowie für Windows PC exklusiv im Epic Games Store und im Ubisoft Store, sowie für Ubisoft+, dem Abo-Service von Ubisoft.



Quelle: Ubisoft