Plündern lohnt sich in dieser Woche von Red Dead Online XBU TNT2808 am Di, 17.08.2021, 17:45 Uhr

Ihr solltet in dieser Woche von Red Dead Online ordentlich Lager und Anwesen plündern - ihr werdet mit doppelten RDO$ und XP belohnt, wenn ihr die Blutgeldmissionen "Hausräumung" und "Dreck am Stecken" angeht.

Zur Stärkung auf euren Raubzügen erhaltet ihr ein kostenloses Versorgungspaket, außerdem gibt es kostenlose Emotes für Spieler an beiden Enden der Ehrenskala, die sich diese Woche einloggen.

Die Inhalte der Woche:

Doppelte RDO$ & XP fürs Plündern von Lagern und Anwesen sowie für die Blutgeldmissionen Hausräumung und Dreck am Stecken, sowie ein Angebot für 30 % Rabatt auf einen Revolver, wenn ihr eine der beiden Missionen abschließt

DOPPELTE BELOHNUNGEN FÜR GESCHICKTE DIEBE BEIM PLÜNDERN VON LAGERN UND ANWESEN

Und: Vorteile im Quick-Draw-Club und mehr

Das Leben am Rande der Gesellschaft ist gefährlich, aber die kriminelle Lebensweise hat sicherlich auch Vorteile. Während die meisten Menschen für ihren Arbeitgeber schuften und sich gerade so durchschlagen können, nehmen sich andere einfach, was sie wollen, wann immer sie wollen. Plündert in dieser Woche in Hausräumung oder Dreck am Stecken ein beliebiges Lager oder Anwesen – entweder während einer Blutgeldmission oder während ihr einfach so im Grenzland unterwegs seid –, um doppelte RDO$ und XP zu verdienen.



Sucht Sean Macguire, Joe, James Langton oder Anthony Foreman auf, um Informationen über verwundbare Ziele in den fünf Staaten zu erhalten. Wenn ihr einen dieser Raubüberfälle erfolgreich abschließt, winkt euch außerdem innerhalb von 72 Stunden ein Angebot über 30 % Rabatt auf einen Revolver.

BONUS FÜR FREE-ROAM-MISSIONEN

Besucht auf eurer Reise einen Kontakt für Free-Roam-Missionen und erledigt eine beliebige Free-Roam-Mission, um ebenfalls innerhalb von 72 Stunden einen Gutschein für ein ausgewähltes Paar Handschuhe bis Rang 15 zu erhalten.

VORTEILE IM QUICK-DRAW-CLUB

Mitglieder im Quick-Draw-Club #1, die bis zum 23. August auch den zweiten Teil kaufen, erhalten 300 RDO$ und 2000 XP. Mit jeder neuen Ausgabe des Quick-Draw-Clubs erhaltet ihr für 25 Goldbarren Zugriff auf 25 Ränge voller Belohnungen.



Schließt jeweils alle 25 Ränge ab, um mit jedem Pass insgesamt 25 Goldbarren zurückzuerhalten. Kauft alle vier Teile des Quick-Draw-Clubs, um den Halloween-Pass #2 kostenlos zu erhalten.

KOSTENLOSES EMOTE FÜR SPIELER AUF BEIDEN SEITEN DER EHRENSKALA

Unabhängig davon, ob sie den ehrbaren Weg gehen oder nicht, können sich hartgesottene Veteranen über Vorteile freuen. Spieler ab Rang 100, die in der nächsten Woche niedrige Ehre erreichen, schalten innerhalb von 72 Stunden das Emote "Kampfansage" frei und können ihren Feinden damit sagen, was Sache ist. Spieler ab Rang 100, die diese Woche mit hoher Ehre beginnen und diese bis zum 23. August halten, schalten das Emote "Herzlich lachen" innerhalb von 72 Stunden nach dem 24. August frei – perfekt, um die Stimmung im Lager zu heben.

VERSORGUNGSPAKET

Wenn ihr zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielt, erhaltet ihr drei starke Arzneien und drei Spezial-Wundertonika, damit ihr gestärkt alle Missetaten in Angriff nehmen könnt. Ihr findet sie innerhalb von 72 Stunden bei einer Postmeisterei oder in eurer Lagertruhe.

Quelle: Rockstar Games