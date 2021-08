Offizieller Story-Trailer zu Far Cry 6 ist da XBU TNT2808 am Do, 26.08.2021, 16:15 Uhr

Der Release von Far Cry 6, ab dem 07. Oktober geht es in die Karibik, rückt näher, da kann man ruhig auch mal etwas zur Story des Spieles verraten. Das dachte sich auch Ubisoft und veröffentlicht einen passenden Trailer zum Titel.

Far Cry 6 wird weltweit am 07. Oktober für den PC, die PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Google Stadia erscheinen.

Quelle: Ubisoft