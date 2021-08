Neue Gelegenheit in dieser Red Dead Online-Woche XBU TNT2808 am Mi, 04.08.2021, 12:15 Uhr

Auch diese Woche bringt wieder eine neue Gelegenheit in Red Dead Online mit sich: "Die Juwelen des Westens". Euch erwartet ein wertvoller gelber Diamant - Il Sovrano - der von dort aus durch Lemoyne transportiert wird.

Im nahegelegenen St. Denis sollen die Saloons nur so im Geld schwimmen und können nun in den drei neuen Missionen von Der Saloon-Vertrag ausgeraubt werden. Außerdem helfen euch die neuesten Boni und Rabatte, euch für den Start des neuen Überlebensmodus Call to Arms nächste Woche zu rüsten.

Die Highlights der Woche:

Neue Gelegenheit: Ein wertvoller gelber Diamant, Il Sovrano, befindet sich derzeit in Rhodes.

Ein wertvoller gelber Diamant, Il Sovrano, befindet sich derzeit in Rhodes. Gelegenheiten -Belohnungen : Für den Abschluss der „Il Sovrano“-Gelegenheit erhaltet ihr einen Gutschein für eine beliebige kostenlose Waffenkomponente, und wenn ihr sie auf "schonungslos" abschließt, schaltet ihr außerdem den Duplessis-Zylinder zum Kauf bei Madam Nazar frei.

: Für den Abschluss der „Il Sovrano“-Gelegenheit erhaltet ihr einen Gutschein für eine beliebige kostenlose Waffenkomponente, und wenn ihr sie auf "schonungslos" abschließt, schaltet ihr außerdem den Duplessis-Zylinder zum Kauf bei Madam Nazar frei. Neues dreiteiliges Verbrechen: Der Saloon-Vertrag ist ein neues Auftragsverbrechen, bei dem ihr in den lokalen Schänken Gelder einsammelt – bei manchen Inhabern ist der Gebrauch von Gewalt möglicherweise wirkungsvoller als besonnene Überredungskünste.

Der Saloon-Vertrag ist ein neues Auftragsverbrechen, bei dem ihr in den lokalen Schänken Gelder einsammelt – bei manchen Inhabern ist der Gebrauch von Gewalt möglicherweise wirkungsvoller als besonnene Überredungskünste. Boni für Quick-Draw-Club-Mitglieder : ein Angebot über 50 % Rabatt auf Rollengegenstände der Stufen "Etabliert" oder "Anerkannt", ein kostenloses Hemd und ein Mantel als Belohnung – wer alle vier Teile des Quick-Draw-Clubs kauft, erhält den Halloween-Pass #2 kostenlos.

: ein Angebot über 50 % Rabatt auf Rollengegenstände der Stufen "Etabliert" oder "Anerkannt", ein kostenloses Hemd und ein Mantel als Belohnung – wer alle vier Teile des Quick-Draw-Clubs kauft, erhält den Halloween-Pass #2 kostenlos. Neue Rabatte : 40 % auf alle Nahkampfwaffen, den Bogen und den verbesserten Bogen sowie auf alle Hüte, 30 % auf alle Rollen-Waffenvarianten, Turkmenen und alle Flinten

: 40 % auf alle Nahkampfwaffen, den Bogen und den verbesserten Bogen sowie auf alle Hüte, 30 % auf alle Rollen-Waffenvarianten, Turkmenen und alle Flinten Bonus in der Nominierungsserie : Wer an drei Partien teilnimmt, erhält einen Gutschein für 40 % Rabatt auf ein Mehrzweckpferd (nicht-rollenspezifisch).

: Wer an drei Partien teilnimmt, erhält einen Gutschein für 40 % Rabatt auf ein Mehrzweckpferd (nicht-rollenspezifisch). Prime-Gaming-Vorteile: Alle, die ihr Konto vor dem 30. August mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten einen Gutschein für einen kostenlosen Hut bis Rang 15, ein Angebot über 50 % Rabatt auf das Rolling-Block-Gewehr sowie ein Angebot über 30 % Rabatt auf ausgewählte Lagerausstattung bei Wilderness Outfitters

MACHT DEN WERTVOLLEN EDELSTEIN "IL SOVRANO" IM STAUBIGEN RHODES AUSFINDIG

Und: Nehmt Saloons in Saint Denis aus, Boni für die Nominierungsserie und mehr

Ein wertvoller gelber Diamant namens "Il Sovrano" macht einen kurzen Zwischenstopp in Rhodes und der hiesige Geldadel trifft sich, um darüber zu beraten, wer ihn in Obhut nehmen darf. Es gibt Hinweise darauf, dass ein Vertreter von Senator Ricard Il Sovrano beherbergen wird, und ihr müsst Informationen über seinen Verbleib beschaffen. Ganz gleich, ob ihr die Wachen ablenkt, euch hineinschleicht oder einen explosiven Auftritt plant: Ihr müsst herausfinden, wo sich der Edelstein befindet und ihn in euren Besitz bringen.

Wenn ihr die "Il Sovrano"-Gelegenheit absolviert, erhaltet ihr einen Gutschein für eine kostenlose Waffenkomponente eurer Wahl. Wenn ihr sie auf "schonungslos" abschließt, schaltet ihr außerdem den Duplessis-Zylinder zum Kauf bei Madam Nazar frei.

DER SALOON-VERTRAG: NEHMT DIE SALOONS VON SAINT DENIS AUS

Die Saloons von Saint Denis schwimmen im Geld. Die Halbwelt hat das Blut im Wasser gerochen und möchte ihren Anteil – und ihr Capitale. Der Saloon-Vertrag ist ein neues Auftragsverbrechen mit drei Missionen, in denen ihr in den lokalen Schänken Gelder einsammelt. Aber denkt immer daran: Manche Inhaber stimmen solchen Absprachen zu, bei anderen ist der Gebrauch von Gewalt möglicherweise wirkungsvoller als besonnene Überredungskünste.

Sprecht mit Sean MacGuire, Anthony Foreman, Joe oder Langton, um mit dem Eintreiben der Gebühren zu beginnen.

DER QUICK-DRAW-CLUB #1

Der Quick-Draw-Club #1 ist bis zum 9. August verfügbar. Werdet noch in dieser Woche Mitglied, um das Rushword-Hemd und andere Belohnungen freizuschalten. Diese Woche erhalten alle Quick-Draw-Club-Mitglieder ein Angebot über 50 % Rabatt auf Rollengegenstände der Stufen "Etabliert" oder "Anerkannt" und ein kostenloses Hemd und einen Mantel als Belohnung. Und wenn ihr alle vier Teile des Quick-Draw-Clubs kauft, erhaltet ihr einen Gutschein, der es euch erlaubt, den Halloween-Pass #2 kostenlos zu bekommen.

Der Quick-Draw-Club #2 kommt am 10. August.

BONUS IN DER NOMINIERUNGSSERIE

Nach welchem Modus steht euch der Sinn? In dieser Woche liegt die Wahl beim Geber: Nehmt im Rahmen der Nominierungsserie an drei Partien teil und erhaltet ein Angebot über 40 % Rabatt auf ein Mehrzweckpferd (nicht rollenspezifisch) eurer Wahl.

DER MODUS „CALL TO ARMS“ ERSCHEINT NÄCHSTE WOCHE

Bereitet euch darauf vor, den Bewohnern zu Hilfe zu eilen, um im brandneuen Survival-Modus Call to Arms Wellen von Gegnern abzuwehren. Der Modus ist ab dem 10. August verfügbar.

RABATTE

30 % auf Turkmenen, Rollen-Waffenvarianten und Flinten

40 % auf Nahkampfwaffen, Bogen und verbesserter Bogen sowie auf Hüte

Quelle: Rockstar Games