Halo Infinite erhält Marker-System

Jedes noch so kleine Detail zu Halo Infinite lässt den Launch irgendwann im Herbst/Winter ein kleines Stück näher wirken. In einem neuen Spotlight-Beitrag zum Mitarbeiter Andrew Witts ist ein kleines Detail des Multiplayers ans Licht gekommen.

Auf die Frage, was er als hauptverantwortlicher Multiplayer Designer täglich so macht, antwortete er, dass sein Team unter anderem am Multiplayer beteiligt sei. Besonders spannend: Man arbeite an einem Marker-System. Das Feature erlaubt es euch, jeden Spot in der Welt zu markieren, um euern Mitspielern wichtige Informationen zukommen zu lassen, etwa Gegnerpositionen oder Waffenpositionen.

Interessant wird es natürlich, in welchen Modi dieses System zum Einsatz kommt. In den größeren Big Team Battles dürfte das Feature sehr cool sein, und auch in Social-Listen können wir uns das Markieren gut vorstellen. Aber was ist mit Ranked-Spiellisten oder gar der Kampagne? Wir sind gespannt, was wir noch so zum Multiplayer erfahren - so einiges wissen wir ja schon... und wir haben auch noch weitere Informationen.

Quelle: 343 Industries