Halo Infinite: Das wissen wir über den Multiplayer XBU TNT2808 am Mo, 14.06.2021, 10:30 Uhr

Die Kampagne in Halo Infinite wird sicher spannend werden, aber endlich wurde auch der Multiplayer gezeigt. In den rund 2,5 Minuten Gameplaymaterial steckt so viel drin, dass wir in dieser News ein wenig ausholen werden und euch aufzählen, was es alles zu sehen und sagen gibt.

Im Multiplayer von Halo war seit jeher die Sandbox mit am wichtigsten. In Halo Infinite will man sich an der Vergangenheit orientieren und ein paar Twists reinbringen. Beispielweise feiert Equipment, wie wir es etwa aus Halo 3 kennen, ein Comeback. Den Greifhaken und die Drop Wall haben wir bereits in früheren Präsentationen gesehen, neu hinzu kommen unter anderem ein Gefahrensensor und ein Repulsor.

Beide Gadgets könnt ihr auch im Gameplayreveal sehen. Der Gefahrensensor wird wie eine Granate geworfen, zeigt anschließend aber Gegner in einem bestimmten Radius an - auch durch Wände. Der Repulsor hingegen ist ein ideales Tool gegen die berüchtigte Noob-Combo. Ihr reflektiert damit ankommende Projektile und verwendet die Tricks der Gegner gegen sie selbst.

Interessant ist auch, dass scheinbar die bekannten Farben Rot und Blau weichen. Einzelne Spartans werden mit einer Art Umrandung als Gegner markiert, anders als in vorherigen Teilen, wo das gesamte Team einfach in blauer oder roter Rüstung auftrat. Cool für mehr individuelle Vielfalt auf dem Platz.

Wollt ihr mit Halo Infinite erstmalig das Schlachtfeld betreten, könnte die Academy genau der richtige Ort für euch sein. Unter der Leitung von Spartan Commander Laurette könnt ihr hier eure Skills aufbessern und euch mit den Karten und Umgebungen vertraut machen. Und falls ihr ohne menschliche Spieler über wollt, wird es erstmals Bots geben, gegen die ihr trainieren könnt - und das sogar in Custom Games. Zudem füllen Bots Teammitglieder auf, wenn diese das Match verlassen.

Falls ihr euch fragt, wie ihr an die fesche Samurai-Rüstung kommt, die ihr am Ende des Trailers sehen könnt: Die erhalten alle Spieler in der ersten Season, "Heroes of Reach", gratis. Ihr müsst dafür nur ein paar Events in der Season spielen.

Es gibt auch zwei Rückkehrer: Zum einen wäre da der bekannte Sprecher und Announcer Jeff Steitzer - Extermination incoming. Zum anderen kehrt Big Team Battle offiziell zurück, größer denn je!

Fortan kämpfen auf jeder Seite 12 Spartans auf großen, von den Entwickler gefertigten Maps um Flaggen und Kills. Sprich, 24 Spieler, die in allerlei, anpassbaren Fahrzeugen auf dem Schlachtfeld unterwegs sein werden. Gelegentlich werden auch Pelicans vorbeischauen, um neue Fahrzeuge, Waffen oder auch taktische Updates von Commander Laurette zu droppen.

Neben Ranked und Social Playlists erwarten und auch zeitlimitierte saisonale Events. Konsolen und PC-Spieler werden dank Cross-Play und Cross-Progression einfach zusammenspielen können. Auf der Xbox Series X werden bis zu 120 Frames möglich sein! Splitscreen-Multiplayer wird es übrigens auch geben, genauso wie LAN-Spiele über lokale PC-Server.

Man betont auch noch einmal: Loot Boxen oder andere Methoden, die euch zufallsgenerierte Inhalte freischalten, wird es nicht geben. Die Anpassungsmöglichkeiten eurer Spartans sollen sehr hoch sein, vom Helm über das Visier bis hin zu den Handschuhen und Schultern. Man wird auch Coatings für Waffen und Fahrzeuge freischalten können. Spannend auch: Scheinbar gibt es persönliche KIs, die ihr während Multiplayerpartien ausrüsten könnt. Die werden euch dann beim Einnehmen von Objectives helfen, zum Beispiel.

Was gibt es noch zum Schluss zu sagen? Der Multiplayer in Halo Infinite wird Free to Play sein, erscheinen soll auch der Multiplayer Holiday 2021. Wollt ihr vorab selbst einmal Hand anlegen, solltet ihr euch als Halo Insider registrieren - denn nur so könnt ihr an Flights teilnehmen, die im Sommer stattfinden werden.

Zuletzt noch der Hinweis, dass ihr heute um 17 Uhr in einem Multiplayer Overview-Video weitere Einblicke und Gameplay zu Gesicht bekommen werdet. Am Mittwoch soll es dann einen Canon Fodder-Artikel geben, der Hintergründe zu den Maps, Fahrzeugen, Rüstungen und mehr gibt, bezogen auf das In-Game-Universum.

Quelle: Microsoft