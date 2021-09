Far Cry 6-Trailer zeigt lustige Szenen XBU TNT2808 am Mi, 29.09.2021, 11:45 Uhr

Far Cry 6 steht nicht nur für knallharte Open-World-Action, nein, es kann ab dem 07. Oktober auch lustig zugehen. Dann könnt ihr unter anderem auf der Xbox One und Xbox Series X/S mit Charakteren und einem Hahn Spaß haben - wie der "Chicharrón Run"-Trailer beweist.

Far Cry 6 erscheint weltweit am 7. Oktober auf Xbox Series X | S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Stadia, Amazon Luna sowie für Windows PC exklusiv im Epic Games Store und im Ubisoft Store, sowie für Ubisoft+, dem Abo-Service von Ubisoft.

Quelle: Ubisoft