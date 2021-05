Far Cry 6 startet die Revolution am 7. Oktober Amortis am Sa, 29.05.2021, 13:00 Uhr

Heute gab Ubisoft gekannt, dass Far Cry 6 weltweit am 7. Oktober auf Xbox Series X | S erscheinen wird. In Far Cry 6 tauchen Spieler in das tropische Paradies Yara im Herzen der Karibik ein, in der die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Im actiongeladenen Szenario voller spannender Guerillakämpfe schließen sich Spieler der Revolution an, um das Volk Yaras von der tyrannischen Herrschaft des Anführers Antón Castillo und seinem Sohn Diego zu befreien. Die Antagonisten werden von Giancarlo Esposito (The Mandalorian, Breaking Bad) und Anthony Gonzalez (Coco) verkörpert.

Spielerverkörpern Ex- Militär Dani Rojas, in Yara geboren und aufgewachsen. Sie werden in die Guerilla-Bewegung verwickelt, während die Brutalität der tyrannischen Herrschaft den Gipfel erreicht und das Feuer der Revolution im ganzen Land entfacht. Spieler:innen können zwischen männlichem und weiblichem Protagonisten wählen und schließen sich den Streitkräften der Revolution an. Dabei treffen sie auf faszinierende Charaktere, darunter Clara Garcia, die Anführerin der revolutionären Gruppe Libertad, und Juan Cortez, ein verbitterter Ex-KGB-Spion und Guerilla-Experte. Gemeinsam suchen sie einen Weg, den Tyrannen ein für alle Mal zu stürzen.

Um gegen Antóns Streitkräfte und seine übergreifende Macht anzutreten, müssen sich die Spieler das für Yara typische Improvisationstalent zu Nutze machen und die ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen einfallsreich nutzen, um Chaos im Regime zu verbreiten. Angetrieben von der Kreativität des Improvisationsmeisters Juan Cortez bietet Far Cry 6 ein breites und innovatives Arsenal an anpassbaren, Impro-Waffen und -Werkzeugen. Es stehen diverse Kombinationsmöglichkeiten von einer Motorradmotor betriebenen Minigun bis hin zu einem Zielsuchraketen werfenden Rucksack zur Verfügung. Somit können Spieler:innen ihre inneren Improvisationskünste grenzenlos auskosten und als Dani die Macht einer ganzen Guerilla-Streitkraft erlangen.

Far Cry 6 bietet den Spieler:innen die Möglichkeit, ihr Abenteuer so individuell wie möglich zu gestalten, egal, ob sie lieber schleichend im Verborgenen oder mit Gebrüll und schweren Waffen vorgehen möchten. Neben den Impro-Optionen können ebenfalls traditionelle Waffen sowie neue Reiseoptionen genutzt werden, darunter Pferde, Panzer und verrückte selbst gebastelte Fahrzeuge. An Danis Seite kann ebenfalls ein tierischer Begleiter ausgewählt werden, wie Chorizo, der liebenswerte Dackel, oder Guapo, Juans soldatenhungriges Haustierkrokodil.



Spieler können die riesige, vielfältige Open-World voller Dschungel und verwahrloster Städte entweder als Einzelspieler oder im zwei-Spieler-Koop-Modus erkunden. Als Mitglied der Revolution werden Pläne für die Rekrutierung von Soldaten und das Sammeln von Ressourcen aus versteckten Guerillalagern gesteuert, die im ganzen Land verteilt sind. Während Antóns Streitkräfte die Lüfte, Straßen und die Seewege kontrollieren, müssen die Spieler:innen sich in der Welt zurechtfinden und als echter Guerillakämpfer beweisen, um jeden Angriff gegen das Regime erfolgreich zu gewährleisten.

Quelle: Ubisoft