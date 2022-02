Far Cry 6: Rambo-inspirierte Crossover-Mission verfügbar

Ubisoft gab nun bekannt, dass Bis zum letzten Tropfen, eine brandneue Crossover-Mission, kostenlos für Far Cry 6 verfügbar ist. Die Mission wurde durch die ersten drei Rambo-Filme inspiriert und ist eine Hommage an sie. Ubisoft kooperiert mit STUDIOCANAL, dem Rechtehalter der Filme Rambo I-III, um dieses besondere Event zum Leben zu erwecken. Weitere Infos:



In Bis zum letzten Tropfen werden Spielende einen Rambo-Superfan treffen und ihm bei einem blutigen Rachefeldzug gegen das Yara-Militär helfen, der direkt aus einem 80er-Jahre-Action-Blockbuster stammen könnte. Dabei werden Stealth und krachende Action mit Anspielungen auf klassische Rambo-Momente verbunden. Nach Abschluss der Mission wird der Rache-Bogen freigeschaltet, eine tödliche sowie explosive Waffe, die gegen Hubschrauber und schwere Einheiten wirksam ist. Nachdem der Rache-Bogen freigeschaltet wurde, wird dieser permanent im Hauptspiel verfügbar sein.

Quelle: Ubisoft