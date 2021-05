Erster Far Cry 6 Gameplay Trailer am 28. Mai Amortis am Mi, 26.05.2021, 20:45 Uhr

Ubisoft lädt Fans zur weltweiten Enthüllung des Gameplays von Far Cry 6, dem neuesten Titel der Far Cry-Serie ein. Der Stream startet am 28. Mai ab 18:30 Uhr, wird gegen 19:00 Uhr die Gameplay-Premiere von Far Cry 6 enthüllen und kann auf folgenden Kanälen verfolgt werden:

Quelle: Ubisoft