Edelsteinraub lohnt sich diese Woche in Red Dead Online am Di, 12.10.2021, 19:00 Uhr

Falls ihr Il Sovrano, einen Edelstein, in Rhodes stehlen könnt, dürft ihr euch in dieser Woche in Red Dead Online über doppelte RDO$ und Erfahrung freuen. Natürlich war das noch nicht alles.

Außerdem sind alle Schauplätze von Call to Arms verfügbar. Wer sich in einem permanenten Trupp dazu zusammenfindet, erhält obendrein eine Belohnung in Höhe von 3.000 XP.

Die Inhalte der Woche:

Doppelte RDO$ & XP für den Abschluss der Il-Sovrano-Gelegenheit

für den Abschluss der Il-Sovrano-Gelegenheit 3.000 XP Belohnung fürs Spielen von Call to Arms in einem permanenten Trupp

fürs Spielen von Call to Arms in einem permanenten Trupp Doppelte XP in Call to Arms

in Call to Arms Boni in Call to Arms : je 5 Capitale fürs Überstehen von Welle 3 bzw. Welle 7 und nochmals 10 Capitale sowie 2.000 XP fürs Überstehen von Welle 10

: je 5 Capitale fürs Überstehen von Welle 3 bzw. Welle 7 und nochmals 10 Capitale sowie 2.000 XP fürs Überstehen von Welle 10 Eine kostenlose Fähigkeitskarte und ein Angebot für 30 % Rabatt auf eine beliebige Waffe für den Abschluss einer Gelegenheit aus Blood Money in einem permanenten Trupp

und ein Angebot für 30 % Rabatt auf eine beliebige Waffe für den Abschluss einer Gelegenheit aus Blood Money in einem permanenten Trupp Der Quick-Draw-Club #4 ist verfügbar : Verdient euch den Huntingdock-Mantel, das Dunster-Outfit, den Förster-Poncho und mehr

: Verdient euch den Huntingdock-Mantel, das Dunster-Outfit, den Förster-Poncho und mehr Kostenlose Munition : 100 Schuss Hochgeschwindigkeits-Gewehr- und -Revolvermunition fürs Einloggen in dieser Woche

: 100 Schuss Hochgeschwindigkeits-Gewehr- und -Revolvermunition fürs Einloggen in dieser Woche Rabatte : 30 % auf Gewehre, Fähigkeitskarten und Mustangs sowie 40 % auf Broschüren zur Herstellung von Munition

: 30 % auf Gewehre, Fähigkeitskarten und Mustangs sowie 40 % auf Broschüren zur Herstellung von Munition Prime-Gaming-Vorteile: Wer sein Konto im Rockstar Games Social Club vor dem 25. Oktober mit Prime Gaming verknüpft, erhält einen Gutschein für 40 Capitale und ein Angebot über 50 % Rabatt auf die Mauser-Pistole.

VERDIENT DIESE WOCHE DOPPELTE RDO$ & XP FÜR DEN DIEBSTAHL VON IL SOVRANO

Und: Boni und Extras für das Standhalten gegen Angreifer in Call to Arms, heftige Rabatte und mehr

Einer von drei wertvollen Edelsteinen – der gelbe Il Sovrano – macht einen Zwischenstopp in Rhodes auf dem Weg zum Jahrmarkt in Sacramento. Falls ihr einen Weg in die Stadt und wieder heraus findet und es euch gelingt, mit dem Edelstein in eurem Besitz zu verschwinden, verdient ihr die ganze Woche lang doppelte RDO$ und XP.

Bis zum 18. Oktober eine beliebige Blutgeldgelegenheit mit einem permanenten Trupp im Schlepptau abzuschließen, wird mit einer kostenlosen Fähigkeitskarte und einem Angebot über 30 % Rabatt auf eine beliebige Waffe belohnt.

TRETET DEM QUICK-DRAW-CLUB #4 BEI, UM DEN HUNTINGDOCK-MANTEL ZU VERDIENEN

Niederträchtige Typen, die dem Quick-Draw-Club #4 beitreten, verdienen sich die Gelegenheit, den Huntingdock-Mantel tragen zu können, einen auffälligen Staubmantel, gefertigt aus unbehandeltem Kuhfell, der euch im rauen Grenzland garantiert vor Wind und Wetter schützt.

BONI UND EXTRAS IN CALL TO ARMS

Eine Welle der Gewalt schwappt über das Grenzland, was bedeutet, dass Call to Arms wieder an allen Schauplätzen gespielt werden kann. Wenn ihr einen beliebigen Ort erfolgreich vor den Wellen von Angreifern verteidigt, verdient ihr außerdem doppelt so viel XP wie gewohnt.

Tut euch für eine beliebige Runde Call to Arms mit einem Trupp zusammen, um 3000 Club-XP zu erhalten. Außerdem gibt es für das Durchhalten und Überleben des Ansturms einmalige Capitale-Belohnungen: Für das Erreichen von Welle 3 einer beliebigen Runde Call to Arms bekommt ihr 5 Capitale, für das Erreichen von Welle 7 weitere 5 Capitale und wenn ihr es bis ganz zum Ende der Welle 10 schafft, erhaltet ihr weitere 10 Capitale sowie 2000 XP.

Alle, die zu Red Dead Online zurückkehren und sich diese Woche einloggen, erhalten jeweils 100 Schuss Hochgeschwindigkeits-Gewehr- und -Revolvermunition als Unterstützung bei der Verteidigung der Außenposten gegen gnadenlose Angriffe. Die Belohnungen und Angebote werden innerhalb von 72 Stunden ausgezahlt.

RABATTE

Egal, ob ihr euch auf eine Verbrechensserie vorbereitet oder eine Stellung gegen eine solche verteidigt – ihr werdet Vorräte und Verbesserungen brauchen.

Alle, die sich ihren Weg aus einer Sackgasse freischießen wollen, können bei Büchsenmachern vorbeischauen oder den Katalog aufschlagen, denn alle Gewehre sind 30 % günstiger und bei Hehlern gibt es 40 % Rabatt auf Broschüren zur Herstellung von Munition.

Mischt eure Fähigkeiten durch, indem ihr 30 % auf Fähigkeitskarten spart, und peppt euer Aussehen mit 30 % Rabatt auf alle Hüte auf. Zu guter Letzt könnt ihr euch im Stall in den Sattel schwingen, denn alle Mustangs sind diese Woche um 30 % reduziert.

30 % RABATT AUF:

GEWEHRE

ALLE FÄHIGKEITSKARTENVERBESSERUNGEN

HÜTE

MUSTANGS

40 % RABATT AUF:

BROSCHÜREN ZUR HERSTELLUNG VON MUNITION

Quelle: Rockstar Games