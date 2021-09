Diese Woche winkt eine kostenlose Landkarte in Red Dead Online XBU TNT2808 am Mi, 15.09.2021, 14:15 Uhr

Sammler aufgepasst: In dieser Woche könnt ihr in Red Dead Online nicht nur eine kostenlose Landkarte abstauben, auch doppelte Belohnungen für Entdeckungen und Verkäufe kompletter Sammlungen warten auf euch.

Die Inhalte der Woche:

Boni für die vollständige wöchentliche Sammlung : Eine Belohnung von 2.000 Club-XP und ein Angebot für 40 % auf einen Sammlergegenstand der Stufen "Angehend" oder "Aufstrebend"

: Eine Belohnung von 2.000 Club-XP und ein Angebot für 40 % auf einen Sammlergegenstand der Stufen "Angehend" oder "Aufstrebend" Doppelte RDO$ in Missionen aus "Ein Land der Möglichkeiten"

in Missionen aus "Ein Land der Möglichkeiten" Doppelte XP in der präsentierten Serie der Woche : Hardcore Gun Rush (Teams), egal ob ihr gewinnt oder verliert

: Hardcore Gun Rush (Teams), egal ob ihr gewinnt oder verliert Neue Rabatte : 5 Goldbarren auf die Sammlertasche, 40 % auf alle Pistolen, Landkarten, den Pennington-Feldspaten und den Metalldetektor sowie 30 % Rabatt auf Rollen-Outfits für Sammler, die Rafferty-Augenklappe, den doppelten Patronengurt und alle Criollos

: 5 Goldbarren auf die Sammlertasche, 40 % auf alle Pistolen, Landkarten, den Pennington-Feldspaten und den Metalldetektor sowie 30 % Rabatt auf Rollen-Outfits für Sammler, die Rafferty-Augenklappe, den doppelten Patronengurt und alle Criollos Doppelte RDO$ und Rollen-XP für den Verkauf kompletter Sammlungen und doppelte Rollen-XP für entdeckte Sammelgegenstände

für den Verkauf kompletter Sammlungen und doppelte Rollen-XP für entdeckte Sammelgegenstände Kostenlose Landkarte für alle Sammler, die in dieser Woche spielen

für alle Sammler, die in dieser Woche spielen Prime-Gaming-Vorteile: Wer Red Dead Online spielt und sein Konto im Rockstar Games Social Club vor dem 28. September mit Prime Gaming verknüpft, erhält einen Gutschein für eine kostenlose Broschüre zu Vitalismusstudien und ein Angebot über 50 % Rabatt für einen Naturkundlergegenstand der Stufen "Etabliert" oder "Anerkannt" nach Wahl

DOPPELTE VERDIENSTE FÜR ENTSCHLOSSENE SAMMLER BEI VERKÄUFEN VON SAMMLER-SÄTZEN DIESE WOCHE

Und: Boni in "Ein Land der Möglichkeiten" und mehr

Sammler – die hartnäckigen und entschlossenen Abenteurer, die das Grenzland nach Dingen von Wert durchkämmen – erhalten in dieser Woche doppelte Belohnungen auf alle Verkäufe von Sammler-Sätzen. Madam Nazar zahlt immer mehr für komplette Sammlungen, also falls euch nur wenige Karten für einen kompletten Satz fehlen, findet den Rest und ihr scheffelt Geld wie Heu. Für das Entdecken von Sammlerstücken in der Wildnis gibt es doppelte Rollen-XP.



Alle Sammler, die Red Dead Online im Laufe der kommenden sieben Tage zu einem beliebigen Zeitpunkt spielen, erhalten eine kostenlose Landkarte, die sie zu verschiedenen wertvollen Münzen führt.



Alle, die die wöchentliche Sammlung für Madam Nazar vervollständigen, erhalten außerdem ein Angebot für 40 % Rabatt auf einen Sammlergegenstand der Stufen "Angehend" oder "Aufstrebend" und eine Belohnung von 2000 Club-XP zusätzlich zu den üblichen Belohnungen.

DOPPELTE XP

Ihr haltet euch für Revolverhelden, die alle Gegner übertrumpfen? Dann prüft diese Woche in der präsentierten Serie, ob ihr aus dem richtigen Holz geschnitzt seid – mit einer Hardcore-Version von Gun Rush (Teams) komplett ohne die Unterstützung durch Verbrauchsgegenstände und Fähigkeitskarten. Egal ob ihr gewinnt oder verliert, ihr erhaltet doppelte XP für die Teilnahme.

2X RDO$ FÜR MISSIONEN IN "EIN LAND DER MÖGLICHKEITEN"

Es zahlt sich aus, an diejenigen zu denken, die einem auf dem Weg geholfen haben. Erwidert ihren Gefallen, indem ihr Ms. Jessica LeClerk und ihrer rechten Hand Horley dabei helft, den Mord an LeClerks Mann zu rächen, und erhaltet für eure Mühen 2x RDO$ für alle Missionen in "Ein Land der Möglichkeiten".

RABATTE

Falls ihr euer Leben gerne mit dem Durchforsten der Karte auf der Suche nach uralten Schätzen verbringt, bietet euch die ewig umherziehende Madam Nazar eine Woche lang 5 Goldbarren Rabatt auf die Sammlertasche. Die exzentrische und geschäftstüchtige Nomadin bietet außerdem 40 % Rabatt auf Landkarten, den Pennington-Feldspaten und den Metalldetektor sowie 30 % Rabatt auf Rollen-Outfits für Sammler und die Rafferty-Augenklappe.



Ställe bieten 30 % Rabatt auf alle Criollo-Pferde, während Büchsenmacher 40 % Rabatt auf alle Pistolen und 30 % Rabatt auf alle doppelten Patronengurte gewähren.

Quelle: Rockstar Games