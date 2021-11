Die erste Episode der Call of Duty: Vanguard Mythbusters XBU MrHyde am Di, 09.11.2021, 13:15 Uhr

Call of Duty: Vanguard ist gerade erst ganz frisch im Handel erhältlich und schon waren die Mythbusters aktiv! Sie haben sich in der ersten Episode gleich wieder lustigen Mythen gewidmet und hatten eine Menge Spaß dabei, auch wenn man dabei virtuell von einem Care Package erschlagen wird. Herrlich auch, dass dies noch mal aus einer anderen Kameraperspektive gezeigt wird.



Seht nach, was sie sonst noch herausgefunden haben:

Quelle: DefendTheHouse