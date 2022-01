Der Launchtrailer zu Far Cry 6 Pagan: Kontrolle XBU MrHyde am Mi, 12.01.2022, 14:00 Uhr

Wir haben hier den offiziellen Launchtrailer für Pagan: Kontrolle für euch. Es handelt sich um den zweiten großen DLC für Far Cry 6. In dem DLC schlüpfen Spieler in die Rolle von Pagan Min, dem kultigen Bösewicht aus Far Cry 4, in einem brandneuen, vom Rougelite-inspirierten Erlebnis, das in den Tiefen der gestörten Psyche des Schurken spielt. Pagan: Kontrolle vermischt intensive Action und Erzählung. Dies bietet Spielern die Möglichkeit, Pagans Psyche zu erforschen, mehr über seine Vergangenheit zu erfahren und gegen bekannte Gesichter anzutreten, während er darum kämpft, seinem Teufelskreis von Schuld und Reue zu entkommen.

Quelle: Ubisoft