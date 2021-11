Seit dem Wochenende tobt die Schlacht in Call of Duty: Vanguard auch auf unseren Xbox Konsolen und wir haben hier noch den Launch-Trailer und den Gunsmith Showcase für euch. Erfahrungsgemäß dürfte auch der neue Ableger der CoD-Reihe wieder Millionen von Shooter-Freunden an ihre Controller fesseln. Spielt ihr lieber den Singleplayer zuerst oder stürzt ihr euch direkt in die Multiplayer-Matches?

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Quelle: Activision