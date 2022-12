Das letzte Kapitel in Assassin's Creed Valhalla wartet XBU MrHyde am Mo, 05.12.2022, 16:00 Uhr

Ubisoft gab bekannt, dass das finale Content Update für Assassin’s Creed Valhalla auf Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Amazon Luna, sowie auf Windows PC im Ubisoft Store, Epic Games Store und Steam verfügbar ist.



Mit mehr als 20 Millionen Spielern weltweit hat sich Assassin’s Creed Valhalla in den letzten zwei Jahren auf eine unglaubliche Reise begeben. In diesem finalen Content Update können Spieler die Geschichte von Eivor mit Das letzten Kapitel zu einem Abschluss bringen und die charismatische Roshan in Gemeinsame Vergangenheit aus Assassin’s Creed Mirage treffen. Am 6. Dezember können Spieler das neue Destiny 2 Crossover erleben und vom 15. – 19. Dezember steht allen Spielern während des Free Weekends Assassin’s Creed Valhalla kostenlos zur Verfügung.



Das letzte Kapitel ist eine neue kostenlose Quest, die Eivors Abenteuer zu einem würdigen Ende bringt. In diesem Epilog werden einige der im Spiel etablierten Handlungsstränge zusammengeführt. Spieler treffen wichtige Charaktere, historische Figuren, alte Freunde und Feinde wieder, während neue Abenteuer und Erinnerungen die spannende Geschichte von Eivor abschließen. Das letzte Kapitel gehört zu den Inhalten des Endspiels, für den die Spieler bestimmte Quests aus der Assassin’s Creed Valhalla Erzählung abgeschlossen haben müssen.

Quelle: Ubisoft