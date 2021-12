Assassin's Creed Valhalla bekommt Nachschub im März XBU MrHyde am Mi, 15.12.2021, 14:45 Uhr

Ubisoft gab bekannt, dass Assassin's Creed Valhallas nächste große Erweiterung Die Zeichen Ragnaröks am 10. März erscheint. Die Zeichen Ragnaröks kann einzeln von allen erworben werden, die im Besitz des Hauptspiels sind. Außerdem kündigte Ubisoft Assassin's Creed Verwobene Geschichten an, welche ab sofort zwei Geschichten mit Eivor und Kassandra bieten. In Assassin’s Creed Valhalla treffen Eivor und Kassandra aufeinander, während die zweite Geschichte für Assassin’s Creed Odyssey verfügbar ist und Kassandra oder Alexios behandelt. Beide Geschichten gibt es kostenlos für Besitzer der jeweiligen Hauptspiele.

Quelle: Ubisoft