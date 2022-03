Assassin's Creed Valhalla: Die Zeichen Ragnaröks erhältlich XBU MrHyde am Di, 15.03.2022, 17:00 Uhr

Ubisoft hat vor wenigen Tagen die dritte große Erweiterung, Assassin’s Creed Valhalla - Die Zeichen Ragnaröks, veröffentlicht. Zum ersten Mal in einem Assassin's Creed Spiel erhält Assassin's Creed Valhalla ein zweites Jahr an Inhalten, beginnend mit der Erweiterung: Die Zeichen Ragnaröks. Darüber hinaus werden neue saisonale Inhalte, die für alle kostenlos sind, das Assassin's Creed Valhalla Erlebnis während dieses zweiten Jahres weiter bereichern.



Die Zeichen Ragnaröks wird von Ubisoft Sofia entwickelt und ist die nächste große Erweiterung, die den Support nach der Veröffentlichung für Assassin’s Creed Valhalla im Jahr 2 fortsetzt. In dieser Erweiterung muss Eivor sich seinem/ihrem Schicksal als Odin, dem nordischen Gott der Schlacht und der Weisheit, stellen. Das Zwergenkönigreich Svartalfheim zerfällt, und inmitten des Chaos wurde Odins geliebter Sohn Baldr von dem unbesiegbaren Feuerriesen Surt gefangen genommen. In Die Zeichen Ragnaröks können Spieler:innen neue göttliche Kräfte entfesseln, um ihre legendäre Wikingersaga fortzusetzen. Dazu begeben sie sich auf eine verzweifelte Rettungsaktion durch eine mythologische Welt voller Gegensätze.

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Quelle: Ubisoft