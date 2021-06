Chernobylite - Tatiana in einem Story Trailer vorgestellt XBU TNT2808 am Mo, 07.06.2021, 15:45 Uhr

Habt ihr Lust euch in ein radioaktive Gefilde zu begeben? Dann habt ihr euch sicher schon Chernobylite vorgemerkt. In dem Science-Fiction Survival Horror RPG schlüpft ihr in die Rolle von Igor, einem ehemaligen Angestellten des Kraftwerks in Chernobyl. Euch zieht es zurück in die Zone...

Was ihr dort zu suchen habt? Eure Verlobte Tatiana, die unter mysteriösen Umständen von 30 Jahren verschwunden ist. Und eben jene Tatiana steht im neuen Story Trailer im Fokus. Macht Laune auf mehr, oder nicht? Ab Juli soll es unter anderem auf der Xbox One in die Zone gehen - euch erwarten freie Erkundung, herausfordernde Kämpfe, einzigartiges Crafting und lineare Geschichtserzählung.

Quelle: All In! Games