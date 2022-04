Chernobylite gibt es jetzt in der Enhanced Edition XBU MrHyde am Fr, 22.04.2022, 11:45 Uhr

Chernobylite, das Survival-Horror-RPG aus der Sperrzone von Tschernobyl (SVT) des Entwicklers The Farm 51 und Publishers All in! Games gibt es jetzt auch für Xbox Series X|S. Wer die Xbox One Version gekauft hat, bekommt das Next-Gen-Upgrade von Chernobylite über ein kostenloses Update. Die weiteren Infos:



Erkunde diese, auf 3D-Geländescans basierende Eins-zu-Eins-Neuerschaffung der SVT mit schönen Next-Gen-Grafikoptionen wie dynamischer 4K-Auflösung (30-FPS-Obergrenze) und geschmeidigen 60 FPS (1080p-Auflösung). Dank dem DualSense-Controller spürst du, wie sich der bestrahlte Schotter unter deinen Füßen bewegt. Zusätzlich helfen dir die neuen Aktivitätskarten bei der Überwindung bekannter und neuer außerweltlicher Gefahren.



Das Saison-Eins-Blaue-Flamme-Update startet ebenfalls heute. Es ist das dritte kostenlose PC-Inhaltsupdate für Chernobylite, das über Steam und dem Epic Games Store (bald auch über den GOG) heruntergeladen werden kann und diesen Sommer auch für Konsolen erscheinen wird. Saison Eins führt eine neue kostenlose Mission ein - mit dem Titel „Erinnerungen an dich“ - vollgepackt mit Sammelobjekten, der Stiller-Assassine-Armbrust, sowie dem Blaue-Flamme-Kosmetikpaket, inklusive Clownsmaske, Flammenwaffeneffekt und mehr. Für 2022 sind noch drei weitere Inhaltsupdates geplant. Das nächste heißt Saison-Zwei-Rote-Bäume und bietet eine Story-Erweiterung, eine neue Karte und Nebenaufgaben. Es erscheint kostenlos im 2. Quartal 2022, zuerst für PC.



Durchlebe Igors Geschichte als Angestellter in einem Atomreaktor und suche nach Vergebung, während du das Rätsel deiner verschwundenen Verlobten löst. Sammle Ressourcen und stelle aus zurückgelassenem Abfall mächtige Waffen, werteverändernde Ausrüstung, unverzichtbare Med-Kits und sogar eine Heimatbasis her, in der du gemeinsam mit deinen Verbündeten Zuflucht finden kannst. Baue Partnerschaften mit anderen Entdeckern auf, rationiere Essensvorräte und mache mit anderen gemeinsame Sache, um das Unbekannte zu bekämpfen und den tödlichsten Raubüberfall zu planen, den die Welt je gesehen hat.



„Chernobylite war nie so schön und furchterregend zugleich“, sagte Marcin Kawa, CEO von All in! Games. „Die hyperrealistische Neuerschaffung der SVT von The Farm 51, ist dank der Next-Gen-Grafikverbesserungen noch photorealistischer und ein wahrer Augenschmaus. Die neue Blaue-Flamme-Storymission wird die Fans sicherlich überraschen!“

Quelle: All In! Games