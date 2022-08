Chernobylite erhält kostenlose DLCs

All in! Games und der Entwickler The Farm 51 haben eine der vielen geplanten Erweiterungen für Chernobylite angekündigt. Das kostenlose Update fügt neue Standorte, Missionen und Ausrüstung hinzu.



Geisterstadt, die erste Erweiterung, spendiert dem Hauptspiel eine neue Karte (Prypjat-Wohnbezirk) und schickt euch auf verschiedene Nebenmissionen. Dazu gibt es das kostenpflichtige Kosmetikpaket „Todesfrost“. Die zweite kostenlose Erweiterung, Saison Eins, bietet das Abenteuer „Erinnerung and dich“, eine kostenlose Armbrust und neue Gegenstandseffekte aus dem kostenpflichtigen Paket „Blue Flames“.





Zusätzlich wurden Fehler im Spiel behoben und die Optimierung verbessert. Diese Änderungen gelten für Konsolenversionen der alten und neuen Generation.

