Ab sofort geht es mit Chernobylite in die Sperrzone XBU TNT2808 am Di, 28.09.2021, 14:30 Uhr

Nachdem Chernobylite bereits für den PC erschienen ist, folgen heute Versionen für die PlayStation 4 und Xbox One. Das Sci-Fi-Survival-Horror-RPG schickt euch in die Sperrzone von Tschernobyl und kann digital für 29,99 € erworben werden.

Der Konsolen-Release von Chernobylite ist jedoch nicht das Ende der Reise. Wir haben weitere großartige Inhalte geplant, die über die nächsten 14 Monate in Form von 6 DLCs erscheinen werden (einschließlich kostenpflichtiger und kostenloser Inhalte). Jeder DLC ist eine bunte Mischung aus neuen Missionen, Monstern, Waffen, Spiel-Modi und vielem mehr.

"Chernobylite ist eines der beliebtesten Indie-Games 2021 und es war uns eine Ehre, The Farm 51 dabei zu helfen, das Spiel erst auf PC und nun auf Konsole zu veröffentlichen", so Piotr Żygadło, CEO von [All in! Games]. "Natürlich endet unsere Zusammenarbeit mit Chernobylite damit nicht, wir werden das Spiel auch zukünftig unterstützen. Ich freue mich, verkünden zu können, dass Spieler im Besitz von Chernobylite für PlayStation 4 oder Xbox One kostenlose automatische Upgrades auf PlayStation 5 oder die Xbox Series X|S erhalten werden, wenn das Spiel auf Next-Gen Konsolen veröffentlicht wird."

"Es war uns ein Vergnügen, sowohl für den PC- als auch den Konsolen-Release von Chernobylite mit All in! Games zusammenzuarbeiten. Wir können es kaum abwarten, unsere gemeinsame Arbeit bei der Erstellung einer DLC-Roadmap fortzusetzen", sagte Wojciech Pazdur, Entwicklungsleiter bei The Farm 51. "Die Community kann sich dieses Jahr auf weitere DLCs zu Halloween und Weihnachten mit neuen Missionen, Monstern und einer neuen Karte freuen."

Über Chernobylite

Chernobylite ist ein Science-Fiction-basiertes Survival-Horror-RPG, das im hyperrealistischen, 3D-gescannten Ödland von Tschernobyls Sperrzone spielt. Schlüpfe in die Rolle von Igor, einem Physiker und Ex-Angestellten des Tschernobyl-Kraftwerks, der nach Prypjat zurückkehrt, um das rätselhafte Verschwinden seiner Verlobten vor 30 Jahren zu untersuchen. Miss dich auf der Suche nach der Wahrheit mit einer feindseligen Militärpräsenz und anderen Stalkern, stelle dich übernatürlichen Wesen sowie einer rauen und unversöhnlichen Umwelt. Sei bereit für ein packendes Abenteuer voller Überlebenskampf, Verschwörung, Grauen, Liebe und Besessenheit. Wirst du deine Ängste überwinden?

Schleichen, Survival & Kämpfe – Es ist nicht leicht, in der Zone zu überleben, und jeder Tag bringt neue Herausforderungen mit sich, während deine Kameraden sterben und die Vorräte schwinden. Überwältige deine Feinde lautlos, ohne entdeckt zu werden, oder stürze dich in den offenen Waffenkampf. Gefahr lauert hinter jeder Ecke.

Es ist nicht leicht, in der Zone zu überleben, und jeder Tag bringt neue Herausforderungen mit sich, während deine Kameraden sterben und die Vorräte schwinden. Überwältige deine Feinde lautlos, ohne entdeckt zu werden, oder stürze dich in den offenen Waffenkampf. Gefahr lauert hinter jeder Ecke. Bau der Basis & Herstellung – Errichte eine Basis, um deine täglichen Missionen und Exkursionen zu planen. Nutze Werkstationen, um Geräte zu bauen, Fallen und Waffen herzustellen oder bestehende Ausrüstung an deine Bedürfnisse anzupassen.

Errichte eine Basis, um deine täglichen Missionen und Exkursionen zu planen. Nutze Werkstationen, um Geräte zu bauen, Fallen und Waffen herzustellen oder bestehende Ausrüstung an deine Bedürfnisse anzupassen. Management von Ressourcen & Teams – Gefährten sind der Schlüssel zum Überleben und treiben deine Reise an. Ressourcen und Aufgaben müssen jeden Tag sorgfältig geplant und an deine Kameraden verteilt werden.

Nichtlineare Erzählung & Strategie – Jeder Spieldurchgang ist anders. Die Entscheidungen und der Verlauf der Geschichte liegen in deinen Händen. Wähle klug, ob du deinen Kameraden vertraust oder nicht, Ressourcen für Überleben oder Forschung nutzt und Konflikte austrägst oder meidest. Die Zukunft ist in deiner Hand.

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Quelle: All in! Games