Chernobylite hat einen Xbox Series Releasetermin XBU ringdrossel am Mi, 02.02.2022, 09:15 Uhr

Die Entwickler von The Farm 51 geben an, dass der Horror-Survival-Titel Chernobylite am 24. Februar für die Konsolen Xbox Series und PS5 veröffentlicht wird. Besitzer der Xbox One und PS4-Versionen erhalten ein kostenloses Update.

Neben Ray-Tracing, wird man zwischen zwei Grafikprofilen wählen können. Einmal 4K mit 30 fps und 1080p mit 60 fps.

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Quelle: All In! Games