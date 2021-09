Call to Arms bringt doppelte Belohnungen in dieser Red Dead Online-Woche XBU TNT2808 am Fr, 10.09.2021, 16:15 Uhr

Es locken wieder lukrative Profite, diesmal in Call to Arms. Seit Dienstag und noch für den Rest der Woche winken doppelte Belohnungen in Red Dead Online. Für beste Gesundheit locken aktuelle Login-Boni.

Außerdem feiert heute der Quick-Draw-Club #3 sein Debüt und bietet eine Fülle an besonderen Boni und seltenen Gegenständen.

Die Inhalte der Woche im Überblick:

Doppelte RDO$ und XP in Call to Arms

in Call to Arms Login-Boni: In dieser Woche wird Red Dead Online spielen mit drei Flaschen Spezial-Schlangenöl und drei Flaschen starken Magenbitter belohnt

In dieser Woche wird Red Dead Online spielen mit drei Flaschen Spezial-Schlangenöl und drei Flaschen starken Magenbitter belohnt Boni für Waffenanpassungen: 25 Brandschrotpatronen für Flinten und 200 Schuss Expressmunition für Revolver für alle, die in dieser Woche eine Waffenanpassung kaufen

25 Brandschrotpatronen für Flinten und 200 Schuss Expressmunition für Revolver für alle, die in dieser Woche eine Waffenanpassung kaufen Doppelte RDO$ in Free-Roam-Missionen sowie mehr Capitale beim Plündern von gefallenen Gegnern in Bandenverstecken, bei Blutgeldverbrechen und in Free-Roam-Missionen

in Free-Roam-Missionen sowie von gefallenen Gegnern in Bandenverstecken, bei Blutgeldverbrechen und in Free-Roam-Missionen Neue Rabatte: fünf Goldbarren auf die Kopfgeldjägerlizenz, 50 % auf alle Sporen, 40 % auf Steigbügel, Munition und Bretonen sowie 30 % auf alle Rollenbroschüren

Outlaw-Pass-Gegenstände wieder verfügbar: Das Zapatero-Outfit von Javier Escuella, die Banditenmaske und blaue Lack-Intarsien sind jetzt zum Kauf erhältlich

Das Zapatero-Outfit von Javier Escuella, die Banditenmaske und blaue Lack-Intarsien sind jetzt zum Kauf erhältlich Boni für Mitglieder im Quick-Draw-Club #1 und #2 , die in dieser Woche auch den dritten Teil erwerben: ein Gutschein für 25 Capitale und 10 Schnellreisegutscheine (verfügbar innerhalb von 72 Stunden nach dem Kauf)

, die in dieser Woche auch den dritten Teil erwerben: ein Gutschein für 25 Capitale und 10 Schnellreisegutscheine (verfügbar innerhalb von 72 Stunden nach dem Kauf) Prime-Gaming-Vorteile: Wer Red Dead Online spielt und sein Konto im Rockstar Games Social Club vor dem 28. September mit Prime Gaming verknüpft, erhält einen Gutschein für eine kostenlose Broschüre zu Vitalismusstudien und ein Angebot über 50 % Rabatt für einen Naturkundlergegenstand der Stufen "Etabliert" oder "Anerkannt" nach Wahl

Wer Red Dead Online spielt und sein Konto im Rockstar Games Social Club vor dem 28. September mit Prime Gaming verknüpft, erhält einen Gutschein für eine kostenlose Broschüre zu Vitalismusstudien und ein Angebot über 50 % Rabatt für einen Naturkundlergegenstand der Stufen "Etabliert" oder "Anerkannt" nach Wahl Und: Der Quick-Draw-Club #3 ist jetzt erhältlich – mit 25 Rängen voller Belohnungen wie die Layham-Jacke, eine neue Messervariante, 25 Goldbarren, um die kompletten Kosten wieder reinzuholen und mehr; für den Kauf aller vier Teile des Quick-Draw-Club gibt es den Halloween-Pass #2 kostenlos, sobald er erscheint.

KÄMPFT IN CALL TO ARMS FÜR BESONDERE BELOHNUNGEN GEGEN FEINDESHORDEN

Ortschaften werden von Feindeshorden überrannt und eure Fähigkeiten sind gefragter als je zuvor. Bringt euch und eure Verbündeten in Position und bereitet euch darauf vor, Wellen bewaffneter Angreifer an verschiedenen Schauplätzen auszuschalten. Alle, die zum Kämpfen bereit sind, erhalten in Call to Arms doppelte RDO$ und XP.

DER QUICK-DRAW-CLUB #3 ERSCHEINT HEUTE

Heute ist der erste Tag, an dem Spieler dem Quick-Draw-Club #3 beitreten können, dem dritten Teil einer Reihe von Pässen, die darauf ausgelegt sind, dem kriminellen Bodensatz der Gesellschaft Vorteile zu verschaffen. Durch den Aufstieg über 25 Ränge verdient ihr euch euer anfängliches Investment in Höhe von 25 Goldbarren zurück. Außerdem erhaltet ihr Zugriff auf spezielle Boni, seltene Gegenstände wie etwa eine neue Messervariante oder neue Frisuren und mehr.

Wenn ihr alle vier Teile des Quick-Draw-Clubs kauft, könnt ihr euch den bevorstehenden Halloween-Pass #2 kostenlos holen. Die Besitzer der bisherigen beiden Quick-Draw-Club-Pässe, die in dieser Woche auch den Quick-Draw-Club #3 kaufen, erhalten innerhalb von 72 Stunden nach dem Kauf eine Belohnung von 25 Capitale und 10 Schnellreisegutscheinen.

DAS ZAPATERO-OUTFIT, DIE BANDITENMASKE UND DIE BLAUE LACK-INTARSIE SIND IM ANGEBOT

Aufgrund zahlreicher Wünsche stehen weitere Gegenstände aus den Outlaw-Pässen jetzt zum Kauf bereit. Kleidet euch wie ein berüchtigter Revolverheld aus dem Gebiet südlich der Grenze, indem ihr das Zapatero-Outfit tragt oder mit der Banditenmaske eure Identität vor neugierigen Blicken und Zeugen schützt. Die beiden ehemaligen Outlaw-Pass-Gegenstände sind in dieser Woche in Red Dead Online zum Kauf erhältlich.

Die blaue Lack-Intarsie ist jetzt ebenfalls bei allen Büchsenmachern erhältlich. Wenn ihr in dieser Woche eine Waffenanpassung kauft, werdet ihr mit 25 Brandschrotpatronen für Flinten und 200 Schuss Expressmunition für Revolver belohnt. Setzt sie weise ein.

Alle, die sich in dieser Woche in Red Dead Online einloggen, erhalten drei Flaschen Spezial-Schlangenöl und drei Flaschen starken Magenbitter. Alle Belohnungen sind innerhalb von 72 Stunden verfügbar.

DOPPELTE RDO$ IN FREE-ROAM-MISSIONEN

Falls ihr auf Fremde stoßt, die Free-Roam-Missionen anbieten, solltet ihr nicht vorbeireiten, denn bis zum 13. September zahlen sie doppelte RDO$ aus. Das Verbrechen ist auf dem Vormarsch, also denkt immer daran, Gefallenen die Taschen zu leeren, denn in Bandenverstecken, Blutgeldverbrechen und Free-Roam-Missionen findet ihr diese Woche mehr Capitale als üblich.

RABATTE

Die Kopfgeldjägerlizenz, durch die ihr ein Leben als eigenmächtiger Rächer des Gesetzes beginnt, ist in dieser Woche fünf Goldbarren günstiger. Alle Rollenbroschüren sind hingegen um 30 % reduziert und Rollenwaffengürtel im Katalog um 40 %. Die Ställe gewähren 40 % Rabatt auf alle Bretonen und Steigbügel, Sporen sind um 50 % reduziert. Alle Munitionstypen kosten während der nächsten sieben Tage 40 % weniger, um möglichst viel Chaos und Blutvergießen zu gewährleisten.

Quelle: Rockstar Games