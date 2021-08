Call of Duty: Vanguard zieht Anfang November ins Gefecht XBU MrHyde am Mo, 23.08.2021, 13:00 Uhr

Ab dem 5. November 2021 starten die neuen Schlachten in Call of Duty: Vanguard. Es geht mal wieder zurück in den Zweiten Weltkrieg. Hier sind die Infos von Activision dazu:



Vanguard liefert Call of Duty-Fans mit einer Kampagne, online Multiplayer- und Zombies-Koop-Modi ein Komplettpaket. Spieler werden die Geburt der Spezialeinheiten miterleben, während sie den Verlauf der Geschichte verändern und in einer ausgedehnten WWII-Story-Kampagne an den Ost- und Westfronten Europas, im Pazifik und Nordafrika das Sonderkommando 1 gründen. Der Multiplayer-Modus bietet am Tag der Veröffentlichung 20 Maps. Auf Zombies-Fans wartet ein gewohnt aufreibendes Kampferlebnis gegen die Untoten, das erste Zombies-Crossover für Call of Duty.



Noch vor Ende diesen Jahres können Vanguard-Spieler in ein vollständig integriertes neues Call of Duty®: Warzone™-Erlebnis mit einer brandneuen Map, neuem Gameplay und neuen Listen eintauchen. So ergibt sich ein vollkommen miteinander verknüpftes Call of Duty-Erlebnis, wie es die Spieler bisher noch nicht erlebt haben – alles Dank der in Modern Warfare® eingeführten Call of Duty-Engine der nächsten Generation.



"Call of Duty: Vanguard liefert eine umwerfende Bandbreite an Spielerlebnissen für die gesamte Call of Duty-Community. Die umfang- und abwechslungsreichen Inhalte von Vanguard sind ein Markenzeichen des Spiels – mit mehr Multiplayer-Maps am Tag der Veröffentlichung als je zuvor sowie dem allerersten Zombies-Crossover in der Geschichte von Call of Duty", so Johanna Faries, General Manager, Call of Duty, Activision. "Warzone-Fans erwarten unzählige aufregende Neuerungen als Teil der neuen Veröffentlichung. Wir können es kaum erwarten, ihnen mehr darüber zu erzählen."

Quelle: Activision