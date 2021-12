Call of Duty Vanguard erhält game Sales Award im November XBU MrHyde am Fr, 24.12.2021, 12:45 Uhr

Im November kann der game – Verband der deutschen Games-Branche zusätzlich zu den sechs bereits ausgezeichneten Titeln einen weiteren game Sales Award vergeben. So ist es auch dem First-Person-Shooter Call of Duty Vanguard gelungen, die Marke von 200.000 verkauften Titeln zu knacken. Damit erhält der neueste Teil der Serie, der den 2. Weltkrieg aus der Perspektive einer Gruppe von Soldatinnen und Soldaten unterschiedlicher Länder erzählt, den game Sales Award in Platin.



Die weiteren November 2021 game Sales Awards in Platin:

Battlefield 2042 (EA Dice/Electronic Arts) erschienen für die Plattformen PlayStation 4 und PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series sowie PC

Landwirtschafts-Simulator 22 (GIANTS Software/GIANTS Software) erschienen für die Plattformen PlayStation 4 und PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series, PC, Mac und Google Stadia

Mario Party Superstars (Nintendo/Nintendo) erschienen für die Plattform Nintendo Switch

Pokémon Strahlender Diamant (Nintendo/Nintendo) erschienen für die Plattform Nintendo Switch

Resident Evil Village (Capcom/Capcom) erschienen für die Plattformen PlayStation 4 und PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series, PC und Google Stadia

Im November 2021 geht ein game Sales Award in Gold an:

Pokémon Leuchtende Perle (Nintendo/Nintendo) erschienen für die Plattform Nintendo Switch

Quelle: game