Assassin's Creed Valhalla wird noch länger unterstützt

Bisher haben Assassin's Creed-Titel immer nur ein Jahr Unterstützung erfahren. Sprich, DLCs erschienen noch im ersten Jahr nach Release, dann stand für gewöhnlich schon das nächste Spiel aus dem Franchise an.

Bei Assassin's Creed Valhalla geht man einen anderen Weg. Hier soll es auch im zweite Jahr noch Inhalte geben in Form von Verbesserungen und Erweiterungen. Einen ersten Hinweis darauf gibt ein mit Lava umströmtes Portal. Was uns da wohl erwarten könnte?

Bis dahin erscheinen aber noch Inhalte in diesem Jahr. Im Sommer erwartet euch beispielsweise Die Belagerung von Paris. Eivor führt es darin nach Frankreich. Ihr kämpft in den berühmtesten Eroberungsschlachten der Wikinger, reist durch französische Landschaften und erledigt spannende Quests. Neben neuen Waffen und Fähigkeiten, erwarten euch als Black-Box-Infiltrationsmissionen. Korrekt, sie sind wieder zurück! Darin müsst ihr bestimmte Ziele eliminieren, den Weg dahin bestimmt ihr völlig frei selbst.

In Zukunft wird es auch weitere kostenfreie Inhalte und Events geben, etwa die Basim-Montur, die bereits auf Ubisoft Connect erhältlich ist, oder das lang erwartete Ein-Hand-Schwert, das ihr in den kommenden Wochen nutzen werden könnt.

Im Herbst wird es dann lehrreich mit der Discovery Tour: Das Zeitalter der Wikinger. Hier dreht sich alles um die Wikinger, klar. In größeren und kleineren Abenteuern schlüpft ihr in die Rolle verschiedener Charaktere der Epoche. Das Ziel ist aber nicht Action, es soll und darf gelernt werden. Ob für das eigene Wissen oder als interaktive Möglichkeit in Schulen, das Update ist eine tolle Sache und wird kostenlos für alle Besitzer von Assassin's Creed Valhalla zur Verfügung stehen.

Quelle: Ubisoft