Die Entwickler von Forza Motorsport, Turn 10 Studios, befinden sich in einer merkwürdigen Lage. Dies ist jetzt das achte Spiel einer Serie, die einst ein Aushängeschild für Xbox war. Und doch kehrt es nach einer untypischen sechsjährigen Pause zurück, um festzustellen, dass sein spaßiger jüngerer Ableger, Forza Horizon, das Rampenlicht gestohlen hat. Dieser Prozess war bereits im Gange, als Forza Motorsport 7 im Jahr 2017 herauskam – das ist wahrscheinlich der Grund, warum Microsoft eine längere Pause für Motorsport als angenehm und notwendig empfand. Aber in der Zwischenzeit haben die beiden bisher stärksten Horizon-Titel ein enormes neues Publikum auf Game Pass und darüber hinaus gefunden. Das bedeutet, dass sich Forza Motorsport einer neuen Generation von Forza-Fans, die mit den ungezügelten Open-World-Autoreisen von Playground Games aufgewachsen sind, von neuem erklären muss.

Forza – eine Marke mit Geschichte

Die gute Nachricht ist, dass Forza Motorsport (ganz ohne Nummer oder Untertitel) bereit ist, der Konkurrenz Forza Horizon mit Selbstvertrauen entgegenzutreten. Es gibt weder Hinweise auf eine Identitätskrise beim Reboot noch auf die verzweifelte Trendjagd, die die Xbox One-Ära mit Mikrotransaktionen und Lootboxen getrübt hatte. Ja, im Endeffekt gibt es kaum Anzeichen für die Existenz der Horizon-Spiele, da man fast schon akribisch versucht, alles anders aussehen zu lassen – von den Menüs bis hin zu den Animationen jenseits der Rennen selbst. Es handelt sich hier um ein konsequent auf die Rennstrecke fokussiertes Spiel mit Anleihen aus der realen Welt des Motorsports.

Wenn überhaupt, dann ist Forza Motorsport sehr zielstrebig. Wenn man von der überschwänglichen Fiesta von Horizon 5 – oder sogar von der exzentrischen Skurrilität von Gran Turismo 7 – zu diesem Spiel kommt, ist man vielleicht überrascht über den Mangel an Abwechslung im Eventdesign und das Fehlen einer markanten Stimme, einer Persönlichkeit, die einen durch diese Welt aus Asphalt und Kolben führt. Aber das ist die Art von Forza Motorsport. Die Serie hat schon immer am besten als Rahmen funktioniert, als Werkzeugkasten, der das zurückgibt, was man in ihn hineinsteckt.

Der Rahmen: Eine solide Basis

In die Kernbasis, in den sogenannten Spiel-Rahmen, hat Turn 10 in den letzten sechs Jahren den Löwenanteil seiner Bemühungen gesteckt. Einige Aspekte, wie z. B. die Editoren für die Lackierung und das Fahrzeugtuning, die es mit den Horizon-Spielen teilt, brauchten verständlicherweise wenig zusätzliche Arbeit. An anderer Stelle musste Forza Motorsport einer gründlicheren Überarbeitung unterzogen werden. Lange vermisste Funktionen wie dynamische Tageszeiten und Wettersysteme, die sich heute vielleicht wie nette Gimmicks anhören, aber für die Rennsimulations-Gemeinde von entscheidender Bedeutung sind, wurden endlich implementiert, und dies auf wunderschöne Weise. Es gibt ein beeindruckendes Spektrum an Regen, das von trübem Nieselregen, der für eine tückisch glatte Oberfläche sorgen kann, bis hin zu einem Wolkenbruch reicht, der die Sicht aus dem Cockpit komplett verdeckt. Die Beleuchtung bei Sonnenuntergang und in der Nacht ist abwechslungsreich und dramatisch, und selbst am Mittag kann die Position der Sonne Auswirkungen auf das Gameplay haben; wenn man zum Beispiel auf der Rennstrecke von Laguna Seca in die Sonne fährt, können die Ränder der Strecke aufgrund der Blendung durch den Staub schwer zu erkennen sein.

Auch die Fahrphysik von Forza wurde überarbeitet. Während Playground die gleichen Grundlagen nutzte und sie in Horizon zu einem treibenden Arcade-Sim-Hybriden formte, der sowohl äußerst unterhaltsam als auch zum Navigieren auf einer Open-World-Karte geeignet war, hatte Turn 10 in den Motorsport-Spielen Mühe, die Simulation in eine realistischere Form zu bringen; das Fahrverhalten war oft unruhig und unvorhersehbar und ließ sich schlecht auf Lenkräder übertragen. Es ist zwar immer noch weniger sattelfest und extravaganter als Gran Turismo und neigt eher zum Übersteuern, aber Forza Motorsport ist ein mitreißendes, glaubwürdiges und viel konstanteres Fahrvergnügen. (Ich selbst hatte noch keine Gelegenheit, es selbst auf einem Lenkrad auszuprobieren, aber viele Online-Berichte von Spielern verraten, dass es sich viel besser fährt.)

Die eher mit Arcade-Racer assoziierten Features wie Mod-Karten und der Bonus-Spinner im Stile eines einarmigen Banditen sind verschwunden, was aber nicht bedeutet, dass es sich bei Forza Motorsport jetzt um eine Hardcore-Simulation handelt. Es gibt keine Qualifikationsrunden, kein Flaggensystem, kein Safety-Car, keine Motorschäden, kein Teammanagement, keine Sponsoren, keine Karriererivalitäten, keine Reifenaufwärmung und keine finanziellen Strafen für Fahrzeugschäden. Es gibt nicht einmal eine offensichtliche defensive Fahrweise der KI. Verglichen mit der F1-Serie von EA ist dies ein sehr einfaches Rennspiel.