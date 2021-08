Zweite und letzte Folge der Miniserie zu Sonic Colours: Ultimate XBU TNT2808 am Fr, 27.08.2021, 11:30 Uhr

Letzte Woche gab es den ersten Teil der Miniserie "Sonic Colours: Rise of the Wisps" zu sehen, heute schon folgt das Finale. Die animierte Serie greift Story-Elemente von Sonic Colours: Ultimate auf, das am 07. September für Konsolen wie die Xbox One erscheint.

In der heutigen Episode wird es so richtig heiß! Sonic und das Jade Wisp (Irrlicht) treffen auf Dr. Eggmans Roboter-Schergen und dem bösen mechanischen Doppelgänger des blauen Igels: Metal Sonic. Das Duo versucht, die Wisps aus den Klauen von Dr. Eggman zu befreien, bevor er ihre Kraft für seine eigenen teuflischen Pläne nutzt. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, in dem Sonic und Jade versuchen, Dr. Eggmans Pläne zur Übernahme des Universums zu vereiteln.

Sonic Colours: Ultimate erscheint am 7. September für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch sowie PC. Die Handelsversion erscheint zu einem späteren Zeitpunkt.

Quelle: SEGA