Planeten aus Sonic Colours: Ultimate im Rampenlicht XBU TNT2808 am Mo, 27.09.2021, 17:00 Uhr

In einem neuen Spotlight-Trailer stellt SEGA euch die farbenfrohen Planeten aus Sonic Colours: Ultimate vor. Das adrenalingeladene Remaster erscheint am 01. Oktober als physische Version im Handel, die digitale Version könnt ihr bereits auf Konsolen wie die Xbox One herunterladen.

Eine Übersicht über die verschiedenen bunten Planeten aus dem Trailer:

Tropical Resort - Sonics Heimatplanet:ein herrliches und lebendiges Resort

Sweet Mountain - Eine Traumwelt voller köstlicher Leckereien und Genüsse

Starlight Carnival – Der Rand des Weltraums, begleitet von einer schillernden Armada

Planet Wisp – Eine im Bau befindliche Umgebung, in der es vor Vegetation und Gefahren nur so wimmelt

Aquarium Park – Schwimmen und baden inmitten unbekannter Kreaturen: ein aquatisches Wunderland

Asteroid Coaster - Schwerelosigkeit und Euphorie: unvorhersehbare Achterbahnen rasen durch den Kosmos

Sonic Colours: Ultimate ist ab dem 01. Oktober 2021 als physische Version für PlayStation4, Xbox One-Konsolen und Nintendo Switch im Handel erhältlich.

Quelle: SEGA