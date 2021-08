Miniserie stimmt auf Sonic Colours: Ultimate ein XBU TNT2808 am Fr, 20.08.2021, 12:30 Uhr

Die animierte Miniserie besteht aus zwei Teilen und hört auf den Namen "Rise of the Wisps". Damit soll euch die Wartezeit auf Sonic Colours: Ultimate versüßt werden, ehe das Spiel am 07. September unter anderem für die Xbox One erscheint.

In der heutigen Folge werden Sonic und Tails von einem einsamen Jade Wisp (Irrlicht) begleitet, das nur knapp dem täuschend schönen Sweet-Mountain-Fahrgeschäft in Dr. Eggmans unglaublichem interstellaren Vergnügungspark entkam. Gemeinsam müssen Sonic, Tails und ihre Freunde den bösen Plan von Dr. Eggman aufdecken, der sich die Kräfte der Wisps zunutzen machen möchte, um das Universum zu erobern.

Die animierte Serie "Rise of the Wips" feiert das 30-jährige Sonic-Jubiläum und die Veröffentlichung von Sonic Colours: Ultimate, dem Remaster des beliebten Wii-Platformers Sonic Colours aus dem Jahr 2010. Sonic Colours: Ultimate erscheint am 7. September für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch im Handel und digital für PC.

Quelle: SEGA