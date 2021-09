Sonic Colours: Ultimate bringt Farbe ins Spiel XBU MrHyde am Mi, 08.09.2021, 14:15 Uhr

SEGA hat jetzt Sonic Colours: Ultimate für Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch sowie PC veröffentlicht. Wir haben hier den offiziellen Launch-Trailer für euch.



In Sonic Colours: Ultimate hat der böse Dr. Eggman einen gigantischen interstellaren Vergnügungspark voller unglaublicher Fahrgeschäfte und farbenfroher Attraktionen gebaut – aber er betreibt ihn mit den Kräften einer gefangenen Alienrasse, den "Wisps". Nur Sonic kann die Wisps mithilfe seiner atemberaubenden Geschwindigkeit befreien. Auf seiner Reise lernt er die Geheimnisse dieser erstaunlichen Kräfte kennen, während er sechs einzigartige und farbenfrohe Welten erkundet – allerdings muss sich Sonic in jeder dieser Gegenden vor den zahlreichen Feinden und Hindernissen in acht nehmen. Der blaue Igel wird auf eine harte Probe gestellt, doch die Wisps können auch ihm behilflich sein. Ihre mystischen Kräfte verliehen ihm besondere Fähigkeiten, mit deren Hilfe er die Aufgabe sicherlich mit Bravour meistern wird!

Quelle: Sega