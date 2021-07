Zwei neue Trailer zu Hot Wheels Unleashed XBU TNT2808 am Do, 08.07.2021, 20:15 Uhr

Ein neuer Trailer und das passende Walkthrough-Video sind zu Hot Wheels Unleashed veröffentlicht worden. Worum es geht? Um den Track-Builder, mit dem ihr eigene Strecken unter anderem auf der Xbox One und Xbox Series X/S bauen könnt.

Spannendes Detail: Es handelt sich um dasselbe Tool, mit dem auch die Entwickler von Milestone die Strecken im Spiel erstellt haben. Ihr habt also umfassende Möglichkeiten, eure eigenen Ideen zu verwirklichen.

Was es noch zu sagen gibt? Das könnten wir kaum besser wiedergeben als Milestone mit ihrer Pressemeldung:

Mattel und Milestone gewährend heute tiefe Einblicke: Erstmalig wird der Track-Builder von Hot Wheels Unleashed im Video vorgestellt. In diesem Modus können sich Fans der kleinen Flitzer so richtig selbst verwirklichen – ohne Limits.

Die Spieler übernehmen die Kontrolle über die ikonischen orangefarbenen Streckenmodule, die das Fundament eines jeden Adrenalin geladene Rennens bilden. Das Drehen, Biegen und Strecken der Module ist ab sofort Teil des Rennspaßes!

Nach mehr als zwei Jahren Entwicklungszeit ermöglicht es Milestone allen Spielern, auf extrem einfache Weise die verrücktesten Strecken-Kreationen zu erstellen. Dazu wählen sie im Spiel eine der verfügbaren Umgebungen aus und legen los. Unter den Umgebungen befindet sich auch der Track Room, der speziell dazu entworfen wurde, die Freiheit des Track-Builders zur repräsentieren: ein leerer großer Raum, ohne Grenzen, ohne Hindernisse, aber mit maximaler Kreativität.

Jedes Umgebungs-Element kann potenziell Teil der Strecke werden. Spieler können Objekte der Umgebung in ihre Strecken einbauen, um damit dynamische und unvorhersehbare Rennstrecken zu erstellen.

Die Spieler haben, dank der speziellen Track-Builder-Modulen, die Möglichkeit, ihre Strecken auf das nächste Level zu hieven. Mehr als 20 einzigartige Module stehen ihnen dabei zur Verfügung, beispielsweise der T-Rex Escape, Spider Ambush, Hungry Cobra, und viele mehr. Diese Module machen die Strecken noch einzigartiger, viel verrückter und sorgen für die ganz spezielle Herausforderung.

Der Track-Builder bietet auch die Möglichkeit, Kreationen mit der Welt zu teilen oder auf den, von anderen verrückten Spielern erstellten Strecken, selbst zu rasen. Spieler können als Teil der Community selbst zu außergewöhnlichen Designer werden oder sich als Rennfahrer etablieren, die immer auf der Suche nach neuen Adrenalinschüben und Herausforderungen sind.

Im Video werden ebenfalls weitere sieben der über 60 Fahrzeugen vorgestellt, die bei Veröffentlichung im Spiel enthalten sind: 24 Ours, Off-Duty, Supercharged, RocketFire, Street Creeper, Surf 'N Turf und Tricera-Truck.

Hot Wheels Unleashed bietet Spielern die Möglichkeit, mit den Autos genauso zu spielen, wie mit den echten kleinen (PS-)Geschossen. Das Gameplay überzeugt mit adrenalingeladenen Rennen und einer riesigen Auswahl an funkelnden Hot-Wheels-Fahrzeugen mit unterschiedlichen Attributen und Seltenheitsstufen, die den Spielern auch noch zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten bieten. Die atemberaubenden Strecken sind in alltäglichen Umgebungen aufgebaut und halten spezielle Streckenstücke und interaktive Gegenständen bereit. Der revolutionäre Track-Editor ist ein ganz besonderes Feature, mit dem Spieler eigene, einzigartige sowie veränderbare Strecken erstellen und mit der Community teilen können.

Das rasante Arcade-Rennspiel erscheint am 30. September für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One X, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Darüber hinaus wird Hot Wheels Unleashed sowohl auf Steam als auch im Epic Games Store verfügbar sein.

Quelle: Milestone