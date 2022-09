Hot Wheels Unleashed bietet nun eine Game Of The Year-Edition XBU MrHyde am Fr, 30.09.2022, 16:00 Uhr

Mattel und Milestone geben nun die Veröffentlichung der digitalen Hot Wheels Unleashed Game of the Year-Edition bekannt. In dieser Sonderausgabe können die Spieler an einem einzigen Ort viele der bisher beliebtesten Hot Wheels Unleashed-Erweiterungen erleben. Das Spiel enthält drei Hot Wheels-Pässe und die beliebtesten Autos, Strecken und Inhalte aus dem Hot Wheels-Universum. Hot Wheels Unleashed wurde vor etwas mehr als einem Jahr auf den Markt gebracht und hat heute bereits mehr als 1,5 Millionen Spieler erreicht.



Die Hot Wheels Unleashed Game of the Year-Edition enthält:



• HOT WHEELS UNLEASHED (vollständiges Hauptspiel)



• HOT WHEELS PASS VOL. 1

• Batman Expansion: die legendäre Bathöhle für Rennen und zum Streckenbau; 5 Fahrzeuge (The Joker GT, The Penguin, Batman Rebirth, Robin 2.0T, Armored Batman); 1 Batman-thematisches Customization Pack; 1 Track Builder-Gabelungsmodul (Joker Funhouse Split)

• 10 Fahrzeuge: Bone Shaker Unleashed Edition, Street Fighter M. Bison, Superman, Aston Martin DB5 1963, Street Fighter Blanka, Wonder Woman, AcceleRacers Deora II, TMNT Leonardo, AcceleRacers Bassline und Barbie Dream Camper™

• 3 thematisch abgestimmte Customization Packs: Tropical Wave, Pink Fashion und Holiday Season

• 3 Track Builder-Module: Rolling Boulders, Spinning Tire und Dinopult



• HOT WHEELS PASS VOL. 2

• Monster Trucks Expansion: 1 Umgebung, 5 Fahrzeuge, 1 Customization Pack und 1 Track Builder-Modul

• 9 Fahrzeuge: TMNT Michelangelo, AcceleRacers Power Rage, Street Fighter Chun-Li, Street Fighter Vega, Corvette Stingray Convertible 2014, McLaren Senna, Street Fighter Ryu, TMNT Raphael und AcceleRacers Hollowback

• 3 thematisch abgestimmte Customization Packs: Outer Space, Skaters und Haunted

• 3 Track Builder-Module: Booster Slam, Gorilla Garage und Shark Jaws



• HOT WHEELS PASS VOL. 3

• Looney Tunes Expansion: 1 Umgebung, 5 Fahrzeuge, 1 Customization Pack und 1 Track Builder-Modul

• 9 Fahrzeuge: TMNT Donatello, He-Man, The Mystery Machine, TMNT Shredder, Skeletor, Swamp Thing, The Jetsons, Classic Packard und McLaren 720S

• 3 thematisch abgestimmte Customization Packs: Cyberpunk, Retro Game und Hot Rod

• 3 Track Builder-Module: Jumping Towers, Zero Gravity Checkpoint und Super Dealership



• HOT WHEELS “STREET BEASTS PACK”

• Track Manga™ - die von japanischen Comics inspirierte Roadster-Version von Mad Manga™ - glänzt mit großen Spoilern für verrückte Drifts sowie einem Doppelauspuff, der die ganze Kraft des Autos hörbar macht.

• GT-Scorcher™ - eines der heißesten Autos im Retro-Design, wartet mit einem massiven Rumpf und einem großen Heck-Spoiler auf, um für Stabilität und Bodenhaftung zu sorgen.



• HOT WHEELS “SPORTSCARS PACK”

• Shark Bite - ein motorisierter Hai mit unstillbarem Hunger nach Siegen und bereit, jeden in seinem Weg zu verschlingen. Die Gegner werden sich in gefährlichen Gewässern wähnen! Nichts kann diese gnadenlose Energie aufhalten, da hat jeder das Nachsehen.

• Tomb Up - Vom König der Meere zum König der Wüste: Der Tomb Up ist bereit, jedem Kontrahenten einen Fluch zu verpassen - eine wüste Angelegenheit! Die uralte Macht dieser Mumie wird zu pharaonischen Siegen führen.



• HOT WHEELS “BEEFED UP PACK”

• HW Armored Truck - Unter der gepanzerten Oberfläche steckt ein weicher Kern? Wohl kaum! Dieses Panzerauto kennt keine Gnade und widersteht jedem Angriff, um den Sieg zu sichern!

• Baja Bone Shaker - eine stark modifizierte Version des Bone Shaker für den Fall, dass die reguläre Strecke nicht genug ist. Wer meint, dass er diesem wuchtigen Offroad-Truck etwas anhaben kann, hat falsch gedacht! Mit seinen riesigen Rädern ist er für jeden Gegner eine harte Nuss.

Hot Wheels Unleashed bietet den Spielern die Möglichkeit, die Autos so zu fahren, als würden sie mit den Spielzeugautos aus Die-Cast spielen. Das Gameplay umfasst adrenalingeladene Rennen, eine erweiterte Auswahl an Hot Wheels-Fahrzeuge mit verschiedenen Attributen und Seltenheitsgraden, die die Spieler mit verschiedenen Skins anpassen können, sowie atemberaubende Strecken an alltäglichen Orten mit speziellen Streckenteilen und interaktiven Gegenständen. Das Spiel verfügt außerdem über einen revolutionären Strecken-Editor, mit dem die Spieler Strecken in jeder Spielumgebung individuell gestalten und mit der Spiel-Community teilen können.

Quelle: Milestone