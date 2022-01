Monster Trucks-Erweiterung für Hot Wheels Unleashed angekündigt XBU MrHyde am Fr, 28.01.2022, 15:00 Uhr

Mattel und Milestone geben bekannt, dass die Hot Wheels Monster Trucks-Erweiterung für Hot Wheels Unleashed ab dem 21. April 2022 erhältlich sein wird. Die Monster Trucks-Erweiterung bringt Rennen in eine buchstäblich extragroße Dimension mit fünf neuen Fahrzeugen, einem themenbezogenen Streckenbaumodul, themenbezogenen Anpassungsgegenständen für den Keller und das Spielerprofil und einer neuen Umgebung, in der die Spieler Rennen fahren und erstaunliche Strecken bauen können: das Stop-Motion-Studio. Bei dieser brandneuen Umgebung handelt es sich um ein Drehstudio mit vier Dioramen, in denen man die Kraft der vierrädrigen Monster entfesseln kann: der Dschungel, der Steinbruch, die Wüste und der Eisberg.



Die Monster Trucks-Erweiterung ist im HOT WHEELS Pass Vol. 2 enthalten oder kann ab dem 21. April 2022 separat erworben werden. Zusammen mit der Monster Trucks-Erweiterung enthält der HOT WHEELS Pass Vol. 2 außerdem neun Fahrzeuge, drei thematische Anpassungspakete und drei Track Builder-Module und kann ab dem 17. Februar 2022 erworben werden. Der HOT WHEELS Pass Vol. 2 ist auch in der Hot Wheels Unleashed Ultimate Stunt Edition enthalten, die nur im digitalen Handel erhältlich ist, zusammen mit dem HOT WHEELS Pass Vol. 1.

Quelle: Milestone