Hot Wheels Unleashed mehr als 2 Millionen Mal verkauft XBU MrHyde am Mi, 12.04.2023, 10:15 Uhr

Hot Wheels Unleashed ist der erfolgreichste Titel in der Geschichte von Milestone. Eineinhalb Jahre nach der Markteinführung geben Mattel und Milestone Daten bekannt, die den Erfolg des Spiels belegen. Hot Wheels Unleashed hat sich weltweit mehr als 2 Millionen Mal verkauft und zählt mehr als 8 Millionen registrierte Spieler auf verschiedenen Plattformen, einschließlich Xbox Game Pass und PlayStation Plus Sammlung. Insgesamt haben die Nutzer das Spiel fast 929 Jahre lang gespielt.



Das actiongeladene Rennspiel im Arcade-Stil ist leicht zugänglich, steckt aber voller fortschrittlicher Techniken und bietet Hot Wheels-Fans die Möglichkeit, zu driften, zu boosten, zu springen und zu crashen, während sie zwischen mehr als 60 Fahrzeugen und sechs verschiedenen Umgebungen wählen. Über alle Fahrzeugkategorien hinweg ist der Hot Wheels® Twin Mill™ 2021 das am häufigsten verwendete Fahrzeug, das für über 20% aller gespielten Rennen ausgewählt wurde.



"Wir freuen uns immer, großartige Partner zu finden, die uns dabei helfen, den Fans die Marken von Mattel auf ganz neue Weise näher zu bringen", sagte Mike DeLaet, Global Head of Digital Gaming bei Mattel. "Milestone hat mit Hot Wheels Unleashed phänomenale Arbeit geleistet, und wir sind begeistert, dass die Hot Wheels-Community das Spiel so sehr liebt, wie wir es entwickelt haben.



"Hot Wheels hat eine der engagiertesten und leidenschaftlichsten Fangemeinden aller Marken weltweit", sagte Luisa Bixio, CEO von Milestone. "Wir sind stolz darauf, dass Mattel uns das Vertrauen geschenkt hat, die Marke in Hot Wheels Unleashed zum Leben zu erwecken, und freuen uns sehr über die Reaktion der Verbraucher".



Hot Wheels Unleashed enthält zwei Features, die es den Spielern ermöglichen, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Mit dem Livery-Editor können die Fans das Aussehen ihrer geliebten Fahrzeuge anpassen und sie einzigartig machen, indem sie Farben und Formen auf Hot Wheels Originals™- und Real Manufacturer-Autos anwenden. Bis heute wurden mehr als 1 Million Liveries erstellt, mit einem Spitzenwert von mehr als 20 Tausend Einsendungen an einem einzigen Tag. Der Track Builder ist den Spielern gewidmet, die die volle Kontrolle über die kultige orangefarbene Strecke übernehmen und ihre Traumstrecken bauen wollen; bis jetzt wurden mehr als 350.000 Originalstrecken entworfen, um maximalen Spaß zu entfesseln. Diese beeindruckenden Zahlen zeigen die Leidenschaft der Hot Wheels-Fans und ihren Wunsch, sich als Teil der historischen Marke zu fühlen, die die Kindheit vieler heutiger Gamer geprägt hat.

Quelle: Milestone