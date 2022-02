Yu-Gi-Oh! Master Duel knackt 10 Millionen-Marke

Wie Konami heute in Feierlaune mitteilte, hat Yu-Gi-Oh! Master Duel die Marke von 10 Millionen Downloads weltweit erreicht. Für diesen Meilenstein brauchte das beliebte Sammelkartenspiel weniger als drei Wochen seit Release am 19. Januar.



Um diese Neuigkeit gebührend zu feiern, startete KONAMI eine besondere 10-Million-Downloads-Kampagne: Spieler, die sich von jetzt bis zum 31. März 2022 in das Spiel einloggen, erhalten einen Bonus in Höhe von 1.000 Gems.

Quelle: Konami