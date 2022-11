Team-Kämpfe für Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL veröffentlicht

Konami verkündete ein neues Update, das ab sofort für das digitale Sammelkartenspiel Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL verfügbar ist und eine Vielzahl Neuerungen bereithält, darunter ein neuer Modus: Team-Kämpfe.



In Team-Kämpfen stellen Duellanten in 3vs3- oder 5vs5-Partien ihr ganzes Können unter Beweis. Dabei stellt sich jeder Duellant seinem Gegenüber aus dem anderen Team – das Team mit den meisten Siegen erringt den Gesamtsieg. So können mit Freunden aufregende Runden erlebt werden.



Um die eigenen Decks für Team-Kämpfe zu verbessern, können Duellanten ab jetzt Karten aus dem neuen Battle Trajectory Selection Pack ziehen. Es enthält viele neue und bemerkenswerte Pendelmonster aus den Archetypen „Künstlerkumpel Affeyboard“ und „Buntäugiger Drache“. Mit Battle Trajectory wird auch der „Mamonaka die vereinten Vaylantz“-Archetyp in Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL eingeführt. Bei diesem geht es darum, die Kartenpositionen der Gegner zu manipulieren.



Außerdem können Duellanten den neuen Mamonaka die vereinten Vaylantz Beschützer und Visas Starfrost Icon erhalten. Beide sind ab sofort im Ingame-Shop verfügbar, genau wie der neue käuflich erwerbbare Deck Slot.

Quelle: Konami