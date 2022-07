Extra Zero Festival für Yu-Gi-Oh! Master Duel gestartet XBU MrHyde am Do, 21.07.2022, 14:00 Uhr

Ein neues zeitlich limitiertes Multiplayer-Event geht in Yu-Gi-Oh! Master Duel mit einem besonderen Twist an den Start: Es gibt keine Extra-Decks. Das einzigartige Regelwerk des “Extra Zero Festival” sorgt dafür, dass die Duellanten keine Extra-Deck-Karten verwenden dürfen, sondern ausschließlich das Haupt-Deck. So müssen im “Extra Zero Festival” neue Strategien entwickelt werden, bei denen auf einige der stärksten Karten verzichtet werden muss, um die Herausforderung auch ohne Reserve bewältigen zu können.



Mit den Medaillen, die während des “Extra Zero Festival” verdient werden, können besondere Belohnungen wie Gems, Accessories und mehr freigeschaltet werden. Die Medaillen können unabhängig von Sieg oder Niederlage verdient werden – allerdings nur, wenn das Duell beendet wird.

Quelle: Konami