Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL bekommt neue Inhalte spendiert XBU MrHyde am Di, 13.09.2022, 08:00 Uhr

Konami Digital Entertainment verkündete nun brandneue Inhalte für das digitale, kostenlose Kartenspiel Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, die ab sofort im Spiel zur Verfügung stehen. Im Update sind das neue Selection Pack „Der neugeborene Drache“, das Solo-Modus Tor „Das Volk der Tiefsee“ und viele neue Accessories dabei.



Mit “Der neugeborene Drache” können Duellanten neue Drachenkarten nutzen, um sich so den Weg zum Sieg zu bahnen. Darunter fallen unter anderem mächtige Karten wie Spiegeljade der Eisklingen-Drache und Blauäugiger Jetdrache. Zudem steht neue Unterstützung für die Archetypen „Rakketen-Kaliber“, „Buntäugiger Drache“, „Geistertrick-Fee“ und „Vampir Voivode“ im Selection Pack bereit.



In “Das Volk der Tiefsee“ erleben Duellanten die Ursprünge des „Nixenrüstung Abysslinde“-Volkes. Diese trainierten Kämpfer leben unter dem Meer, auf der Suche nach einem Zufluchtsort. In diesem herausfordernden Solo-Modus Tor lernen Duellanten mehr über die Geschichte dieses berühmten Archetyps des Yu-Gi-Oh! TRADING CARD GAME (TCG).



Über das Selection Pack und das Solo-Modus Tor hinaus bietet das Update zudem eine Reihe neuer Accessories. Darunter befinden sich eine Schwertseele-Spielmarke und -Spielmatte, außerdem thematische LICHT und DUNKEL Kartenhüllen.

Quelle: Konami