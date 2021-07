Yu-Gi-Oh! Master Duel für Konsolen angekündigt XBU TNT2808 am Di, 20.07.2021, 16:15 Uhr

Lust auf ein Duel? Dann freut euch auf Yu-Gi-OH! Master Duel, das unter anderem für die Xbox One und Xbox Series X/S erscheint - wann genau, wissen wir allerdings nicht. Dafür haben wir einen ersten Trailer und Infos für euch.

So können wir weltweit an aufregenden Kartenduellen des beliebten Trading Card Games teilnehmen. Die Duelle sollen auch für Zuschauer spannend sein - klingt fast nach E-Sport. Anders als in vorherigen Spielen, soll sich Master Duel aber nicht an den Mangas und Animes orientieren.

Stattdessen will man sich komplett an die Vorlage des Trading Card Games halten und so die bisher vollständigste, digitale Yu-Gi-Oh!-TCG-Erfahrung bieten. Auf unterstützten Geräten - das Spiel soll auch auf mobilen Geräten erscheinen - sollen detailreiche 4K-Grafiken geboten werden.

Quelle: Konami