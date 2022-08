Wie spiele ich CS:GO auf der Xbox One - Simple Guide XBU MrHyde am Mo, 29.08.2022, 12:30 Uhr

CS:GO ist ein schnelles, intensives Spiel. Die Frage, die sich viele stellen, ist jedoch, wie spielt man CS:GO auf der Xbox, denn CS:GO wird vor allem auf dem Computer gespielt. Über die Konsolenversion spricht kaum jemand mehr. Auf der Xbox 360 besteht die Möglichkeit, es direkt zu spielen. Für die Xbox One muss bspw. dafür die Abwärtskompatibilität genutzt werden.



In diesem Artikel geben wir euch einen “Simple Guide” dafür, wie ihr erfolgreich CS:GO auf der Xbox One spielen könnt. Falls du es liebst das Spiel zu schauen oder auch zu zocken, kannst du auch eine wette auf CS:GO E-Sports Matches abschließen.





Detaillierte Anleitung

1. Zuerst musst du auf Xbox.com gehen, um das Spiel zu kaufen.

2. Dazu öffne einen Browser auf deinem Computer und navigiere zur Seite von CS:GO im Xbox Store.

3. Daraufhin klicke auf Spiel kaufen. Davor meldest du dich natürlich für dein Microsoft Konto an.

4. Der nächste Schritt ist es, zur Xbox One zu wechseln und auf die sogenannte Xbox Taste zu drücken. Die silberne Taste in der Mitte. Diese öffnet den Xbox Guide.

5. Danach wählst du das My Games und Apps Symbol. Das Symbol sieht aus wie ein Game- Controller und wird unter der Option Startseite angezeigt.

6. Anschließend drückst du auf Alle auswählen.

7. Gehe auf den Button Bereit zur Installation und scrolle durch die aufkommende Liste zu CS:GO.

8. Danach drücke auf alle installieren und CS:GO wird auf die Xbox One Konsole heruntergeladen.

Die besten Taktiken für CSGO

Es ist eine Illusion, dass Counter Strike ein einfaches Spiel ist, bei dem du nur rum rennst und Gegner abknallst. Je mehr du dich mit dem Spiel befasst und es spielst wirst du merken auf welch hohem Niveau du gegen andere zockst.



Dieses Spiel hat viele knifflige Aspekte. Für Anfänger kann es ziemlich schwierig sein, sie zu verstehen und gleichzeitig das Spielgeschehen zu genießen.

Lese hier 13 Tipps um, dich im Spiel zu behaupten

1. Du solltest das Spiel mit effektiven Schusswaffen starten.

Das wären bei den Pistolen: Tec-9 (T), Five-Seven (CT), P250 und den Gewehren: AK-47 (T) und M4A4 / M4A1-S (CT). Versuche erst einmal diese Waffen auf einem guten Level zu beherrschen.

2. Präzises Schießen üben

Lerne erst einmal präzise und effektive Schüsse zu setzen. Das kannst du auf Community erstellten Karten machen, die extra für Zielübungen erstellt worden sind.

Spiele mit Bots und dem Team Deathmatch Modus, um deine Fähigkeiten zu stärken.

3. Nutze verschieden Schuss Einstellungen

Zum Beispiel das “Burst fire”: Dabei schießen mehrere Kugeln auf einmal und du musst noch nicht so gut im aimen sein. Des Weiteren versuche beim Schießen für einen kurzen Moment still zu stehen. Denn beim Bewegen kannst du in CS:GO keine genauen Schüsse abgeben.

4. Prüfe immer, wie viele Kugeln du noch hast und lade rechtzeitig nach.

Du solltest immer genug Munition in deinem Magazin haben,um bereit zu sein, virtuelle Feinde auszuschalten. Das Nachladen dauert jedoch lange, sodass du dabei anfällig bleibst. Deshalb tue das nur, wenn du dich in einem sicheren Bereich befindest.

5. Höre auf Geräusche

Es ist schwer, in der virtuellen Welt von CS:GO keinen Lärm zu machen, aber dennoch solltest du sehr vorsichtig mit dem Herumstampfen und -schlagen sein. Die Gegner können deine Position erkennen und einen unerwarteten Angriff starten.

Gleichzeitig sollte dieses Feature zum Vorteil des Teams genutzt werden. Spielen Sie immer mit einem Headset, um alles richtig zu hören. Treffen Sie Entscheidungen basierend auf diesen Geräuschen.

Lese hier den Testbericht Astro Gaming A50 Wireless Dolby 7.1 Headset, falls du noch kein Headset besitzt. Damit wirst du garantiert zum Profi.

6. Wähle eine Map und lerne mit dieser deine Skills zu verbessern

Lerne eine Karte in und auswendig kennen. So weißt du, wo du dich am besten versteckst, und eine gute Position hast, das gegnerische Team zu attackieren.

Aber lasse dich natürlich nicht von einer Map langweilen und probiere andere aus.

7. Kommuniziere mit deinen Teammates

Du kannst in CS:GO als ein Team gewinnen. Deshalb ist es wichtig, dass du deine Kommunikationsskills von Anfang an versuchst zu steigern.

Teile deine Position, informiere andere Spieler über die Aktionen deines Gegners, koordiniere deine Strategie in jeder Runde. Dadurch wirst du mit Sicherheit effizienter.

8. Lerne die Map zu kontrollieren

Kontrolliere die Map mit deinem Team und erledige die Ziele.

9. Spiele erst gegen Bots

Du solltest erst einmal die Grundlagen von CS:GO kennen lernen, bevor du gegen echte Gegner spielst. Dies kannst du am besten, indem du gegen Bots antrittst. So bist du auch besser gegen die CS:GO Community gewappnet, die sagen wir mal etwas toxisch sein kann.

10. Stelle die Controller und Spieleinstellungen perfekt ein vor dem Spiel

Schaue welche Spieleinstellung dir am besten liegt und nutze diese. Dazu musst du dich erst ein bisschen darin probieren.

Ein geeigneter Controller könnte dabei der Razer Wolverine Ultimate Controller sein.

11. Benutze achtsam Granaten

Zunächst einmal ist es verwirrend, wann und wohin man Granaten werfen sollte. Viele Anfänger machen es chaotisch und ohne gute Wirkung. Auf diese Praxis sollten Sie jedoch nicht verzichten. Auch Profispieler setzen Granaten viel ein, wissen aber genau, wie man das Beste aus ihnen herausholt.

Es gibt vier unterschiedliche Granaten: Rauch blockiert die Sicht. Blendgranaten machen Spieler für eine Weile blind. Molotovs verhindern das Eindringen in ein Gebiet und richten Schaden an. HE-Granaten verursachen starken Schaden.

12. Achte auf die In-Game Economy

Verschwende nicht dein Geld, und spare nach verlorenen Runden für die Zukunft. Es gibt auch einige Waffen, die einen zusätzlichen Bonus abgeben.

Die CS:GO-Wirtschaft ist ein umfangreiches Thema, mit dem man sich eingehender beschäftigen sollte.

13. Lerne von den Profis

Lese Tutorials, oder sehen die Streams an und verfolgen die eSports-Turniere. Fühle dich wie wie ein Schwamm, der CS:GO-Tipps und Tricks aufsaugt, die du später im Spiel anwenden kannst.

Tutorials können neue Informationen liefern. Auch das Schauen von Twitch- Streamern ist vorteilhaft, da diese sich mit interessanten Tricks beschäftigen, die du dir dann selbst beibringen kannst.

Leider wissen nicht all zu viele, dass es möglich ist CS:GO auf der Xbox One zu spielen, obwohl es auf jeden Fall empfehlenswert ist. Wenn du weitere Tipps und Tricks suchst für Xbox Spiele, schau in der Tipps & FAQs Sektion nach.

